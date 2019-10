Liveübertragung: Donnerstag, 17. Oktober, 13.55 Uhr

Ohne Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 17. Oktober 2019, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen:

Pharmazeutisch-technische Assistenten: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Ausbildung der pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten (PTA-Reformgesetz) vorgelegt. Federführend soll der Entwurf im Gesundheitsausschuss beraten werden soll.

Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistenten: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf über die Ausbildung zur Anästhesietechnischen und Operationstechnischen Assistenz vorgelegt. Die Vorlage soll federführend im Gesundheitsausschuss beraten werden.

Abkommen mit der Ukraine: Ein Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Ukraine über soziale Sicherheit ist Gegenstand eines von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs (19/13449). Federführend soll sich der Ausschuss für Arbeit und Soziales mit der Vorlage befassen. Mit dem Abkommen soll unter anderem eine Doppelversicherung in der Renten- und Unfallversicherung von Arbeitnehmern, die in das jeweils andere Land entsandt worden sind, vermieden werden. Sie sollen künftig allein den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates, in der Regel des Heimatstaates, unterliegen.

Internationaler Eisenbahnverkehr: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine Änderung des Übereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 in der Fassung des Änderungsprotokolls vom 3. Juni 1999 vor. Die federführende Beratung des Entwurfs soll der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur übernehmen.

Haushaltsjahr 2018: Der Bundesminister der Finanzen hat die Entlastung der Bundesregierung für das Haushaltsjahr 2018 beantragt (19/11040). Dazu legt er die Haushaltsrechnung sowie die Vermögensrechnung des Bundes 2018 vor. Einen entsprechenden Antrag hat der Finanzminister auch an den Präsidenten des Bundesrates gerichtet. Der Antrag soll federführend im Haushaltsausschuss beraten werden.

Stadtnatur: Die Bundesregierung informiert über ihren Masterplan Stadtnatur und ihr Maßnahmenprogramm für eine lebendige Stadt (19/11220). Federführend soll die Unterrichtung der Bundesregierung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beraten werden. Die Stadtnatur sei unter anderem „unverzichtbar für die Erhaltung der biologischen Vielfalt“, diene der Gesundheit, fördere den gesellschaftlichen Zusammenhalt und „leiste einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel“, heißt es in der Vorlage. Zudem seien vielfältige Grünflächen „wichtige Lernräume“ für insbesondere junge Menschen. In dem Programm definiert die Bundesregierung insgesamt 14 Ziele und ordnet diesen 26 spezifische Maßnahmen zu. So soll unter anderem im Bundesprogramm Biologische Vielfalt ab 2020 ein neuer Förderschwerpunkt „Stadtnatur“ geschaffen werden. Der Aspekt soll zudem in weiteren Bundesprogrammen gestärkt werden.

Steuergleichheit: Die AfD-Fraktion will in einem Antrag Steuergleichheit sicherstellen und die Bundesfinanzhof-Entscheidung zur sogenannten „Urlaubssteuer“ schnell im Bundessteuerblatt veröffentlichen. Welcher Ausschuss die Federführung zur weiteren Beratung übernimmt, ist noch strittig.

Düngeverordnung: Ein Antrag der AfD will landwirtschaftliche Familienbetriebe vor den Folgen einer Änderung der Düngeverordnung schützen. Die Vorlage soll federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden.

Mobbing am Arbeitsplatz: Beschäftigte vor Mobbing am Arbeitsplatz zu schützen ist Thema eines Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/6128). Federführend soll der Antrag im Ausschuss für Arbeit und Soziales beraten werden. Durch den Antrag soll Mobbing als Rechtsbegriff als eine Form der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts definiert werden. Außerdem sollen die Schutzrechte von Betroffenen im Arbeitszeitgesetz konkretisiert werden. So soll dort die Verantwortung der Arbeitgeber, die Beschäftigten vor Mobbing zu schützen, explizit aufgenommen werden. Die Grünen fordern außerdem, dass die Arbeits- und Verwaltungsgerichte mit einem solchen Gesetz eine Rechtsgrundlage analog zum Allgemeinen Gleichstellungsgesetz erhalten.

Zulassung von Pestiziden: Die Grünen wollen gravierende Mängel bei Pestizidzulassungsverfahren beheben und Umwelt und Natur dadurch wirksamer schützen. Ein entsprechender Antrag soll federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden.

