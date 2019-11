Mit der Situation des Waldes setzt sich der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft am Montag, 11. November 2019, in einer öffentlichen Anhörung auseinander. Grundlage der Sitzung unter Vorsitz von Alois Gerig (CDU/CSU) bilden eine Antrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Unser Wald braucht Hilfe - Waldumbau vorantreiben“ (19/11093), eine Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Wälder erhalten durcheffektiven Waldschutz“ (19/9925), ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Naturgemäße Waldbewirtschaftung im Interesse des Waldes und der Forstleute“ (19/11104) und ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Aktionsplan für einen gesunden und artenreichen Wald“ (19/13079). Die Sitzung beginnt um 12.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Antrag der Koalition

CDU/CSU und SPD wollen, das unter anderem geprüft werden soll , ob die Mittel für die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) erhöht werden können, um die Folgen von Extremwetterereignissen für den Wald zu bewältigen. In der EU solle sich die Regierung dafür einsetzen, dass die Rahmenregelung für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Beihilferecht auch für Krisenfälle neu geregelt wird.

Über den Waldklimafonds und die Einbeziehung weiterer klimarelevanter Titel aus allen Einzelplänen des Bundeshaushalts sei der Waldumbau mit dem Ziel zu forcieren, den Wald und seine Ökosystemfunktionen gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähiger zu machen und mit klimatoleranten Baumarten gesunde Mischwälder zu schaffen.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert in ihrer Vorlage, die Wälder durch „effektiven Waldschutz" zu erhalten.

Darin verlangen die Abgeordneten unter anderem, der steuerlichen Belastung der Waldbesitzer vor dem Hintergrund außerplanmäßiger und zufälliger Holznutzungen durch Sturmschäden mit einer Verordnung zu begegnen und ein bundesweites Schadensmonitoring zu installieren.

Antrag der Linksfraktion

Für eine naturgemäße Waldbewirtschaftung im Interesse des Waldes und der Forstleute setzt sich die Fraktion Die Linke in einem ein.

Die Bundesregierung soll demnach den Waldumbau im Hinblick auf eine Vielfalt heimischer Baumarten und durchmischten Altersstrukturen beschleunigen und Rahmenbedingungen schaffen, um die naturgemäße Waldbewirtschaftung umzusetzen.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern einen Aktionsplan und verlangen, „die flächendeckende Waldentwicklung bis hin zu naturnahen klimabeständigeren Laubmischwäldern zu beschleunigen". Dafür soll ein Waldzukunftsfonds von einer Milliarde Euro über nächsten fünf Jahre aufgelegt werden.

Wie die Antragsteller schreiben, soll die Bundesregierung die ökologische Bewirtschaftung der Wälder fördern. Dazu gehöre ein Gebot zur Schaffung strukturreicher Dauerwälder mit Bäumen verschiedener Arten und Altersklassen unter dem "grundsätzlichen Ausschluss von Kahlschlägen", heißt es darin weiter. (vom/06.11.2019)

