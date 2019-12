Liveübertragung: Freitag, 13. Dezember, 9 Uhr

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union befasst sich in einer öffentlichen Sitzung mit dem Übergang zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen in ausgewählten Politikbereichen. Ein dazu am Mittwoch, 11. Dezember 2019, geplantes Gespräch findet unter Leitung von Gunther Krichbaum (CDU/CSU) ab 15.10 Uhr im Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900 statt. Dazu eingeladen sind die ehemaligen Mitglieder des Europäischen Parlaments Elmar Brok und Jo Leinen.

Zeit: Montag, 11. Dezember 2019, 15.10 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: europaausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zur Sitzung muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Gäste