Der parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung diskutiert am Mittwoch, 11. Dezember 2019, die „deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel“. Das öffentliche Fachgespräch unter dem Vorsitz von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Zeit: Mittwoch, 11. Dezember 2019, 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Beirats unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis Montag, 13 Uhr, anmelden (E-Mail: nachhaltigkeitsbeirat@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.