Liveübertragung: Donnerstag, 12. Dezember, 13.45 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 12. Dezember 2019, eine Reihe von Vorlagen abstimmen:

Entlastung von Honorarkonsuln: Der Bundestag stimmt über den von der Bundesregierung vorgelegten "Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Konsulargesetzes" (19/13455) ab. Die Bundesregierung will bestimmte Tätigkeiten der Honorarkonsularbeamten ausdrücklich in das Konsulargesetz aufnehmen und so die Voraussetzung für einen Gebührentatbestand schaffen, damit sie einen Ausgleich für entstandene Kosten erhalten und finanziell entlastet werden. Honorarkonsularbeamte, die vor allem in großen Flächenstaaten präsent seien, verschafften insgesamt rund vier Millionen Auslandsdeutschen eine wohnortnahe Möglichkeit, ihre Anträge auf Ausstellung von Ausweispapieren abzugeben. Werde ein Honorarkonsularbeamter auf Antrag eines Auslandsdeutschen tätig, erfasse er dessen Daten einschließlich der biometrischen Identifikatoren und nehme dessen Antrag im Pass- und zukünftig auch im Personalausweisverfahren entgegen. Er sehe den Antrag auf Vollständigkeit durch und leite ihn an die zuständige Botschaft oder das Generalkonsulat zur Bearbeitung weiter. "Diese Leistung gehört bislang nicht zu den im Konsulargesetz (KonsG) geregelten Aufgaben der Honorarkonsularbeamten, so dass auch kein entsprechender Gebührentatbestand zur Deckung der Kosten zur Verfügung steht." Die finanziellen Aufwendungen der unbesoldeten Honorarkonsularbeamten für die notwendige Infrastruktur ihrer Tätigkeit, insbesondere für die Anmietung von geeigneten Räumlichkeiten sowie für Gehaltszahlungen an Angestellte, seien jedoch erheblich. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (19/15496) zugrunde.

Spitzenforschung: Das Parlament stimmt über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen (19/6426) zur gezielten Förderung von Auslandsaufenthalten von Wissenschaftlern ab. Die Abgeordneten fordern angesichts der weltweiten Konkurrenz unter anderem bei wissenschaftlichem Personal auf Austausch und Kooperation statt auf Abwerbung oder Abschottung zu setzen. Ferner sollen die Stärken des deutschen Wissenschaftssystems mehr im Ausland bekannt gemacht und Rückkehrprogramme für deutsche Wissenschaftler im Ausland ausgebaut werden. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz soll dahingehend reformiert werden, dass verlässliche Karriereperspektiven und bessere Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler geschaffen werden, indem mehr Dauerstellen für Daueraufgaben, mehr unbefristete Beschäftigungsverhältnisse, zusätzliche "Tenure Track-Stellen" frühzeitig nach der Promotion und unbefristete Karrierewege neben der Professur geschaffen werden. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung und Forschung (19/13678 Buchstabe c) zugrunde.

Abladeoptimierung Mittel- und Niederrhein: Die Abgeordneten stimmen über einen von der FDP-Fraktion vorgelegten Antrag mit dem Titel: "Abladeoptimierung Mittel- und Niederrhein mittels Maßnahmengesetz schneller vorantreiben" (19/11111) ab. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, gemäß des im Mai 2019 von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgestellten Masterplans Binnenschifffahrt gemeinsam mit der Wirtschaft zügig ein Handlungsprogramm zur Erhöhung der Zuverlässigkeit des Rheins als Verkehrsweg vorzulegen. Außerdem solle die Regierung für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ein belastbares Personalkonzept für die Jahre ab 2020 vorlegen, das eine beschleunigte Realisierung der Abladeoptimierung Mittelrhein und der Abladeverbesserung Niederrhein sicherstellt. Das Projekt Abladeoptimierung Mittelrhein sei im Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) mit einem Kosten-Nutzen-Verhältnis von 30,7 angegeben und in die höchste Kategorie der neuen Projekte ("vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung") eingestuft worden. Damit zähle es unter verkehrswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu den wichtigsten Verkehrsprojekten in Deutschland, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Zudem sei die Abladeoptimierung Mittelrhein mit dem im Dezember 2016 in Kraft getretenen Bundeswasserstraßenausbaugesetz beschlossen worden, schreiben die Liberalen. Ebenfalls darin enthalten sei die Abladeoptimierung Niederrhein. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses (19/14075) zugrunde.

ERP-Wirtschaftsförderung: Der Bundestag stimmt über die vom Bundeswirtschaftsministerium beantragte Zustimmung zur Neuordnung der ERP-Wirtschaftsförderung ab. Der Bundestag müsse gemäß dem ERP-Verwaltungsgesetz dem von der Bundesregierung am 30. Oktober 2019 beschlossenen "Entwurf eines Vertrages gemäß Artikel 1 § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der ERP-Wirtschaftsförderung in der im Jahr 2019 novellierten Fassung" zustimmen, erklärt das Ministerium in einem Antrag (19/14744). Im Anschluss daran solle der Vertrag zwischen dem ERP-Sondervermögen und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geschlossen werden. Hintergrund der Novelle sind die verstärkten Bemühungen der KfW im Bereich Wagniskapital, die zur Gründung einer Unternehmenstochter geführt haben. Bei der ERP-Förderung handelt es sich um Kredite für Existenzgründer und junge Unternehmen. Der Abstimmung soll eine Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zugrunde liegen.

Energetische Maßnahmen: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stimmen über eine von der Bundesregierung vorgelegte Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) (19/15312) ab. Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht sei das Einkommensteuergesetz um Paragraph 35c EStG ergänzt. Paragraph 35c EStG sehe vor, bestimmte abschließend aufgezählte energetische Einzelmaßnahmen steuerlich zu fördern. Dadurch soll das Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgase bis 2030 zu verringern, unterstützt werden. Dieses Ziel könne aber nur erreicht werden, wenn die energetischen Maßnahmen bestimmte Mindestanforderungen einhalten. Zur Sicherstellung dieses Ziels sollen die energetischen Sanierungsmaßnahmen durch ein Fachunternehmen ausgeführt werden. Um einen Gleichlauf der steuerrechtlichen Förderung mit den bestehenden Programmen der Gebäudeförderung zu gewährleisten, sollen die Mindestanforderungen in der Rechtsverordnung maßgeblich den grundlegenden Anforderungen der Förderrichtlinien der noch zu konzipierenden Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) entsprechen. Zudem soll der Begriff des Fachunternehmens klargestellt werden. Der Abstimmung soll eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zugrunde liegen.

Innovationsausschreibungen: Der Bundestag stimmt über eine von der Bundesregirung vorgelegte Verordnung zu den Innovationsausschreibungen und zur Änderung weiterer energiewirtschaftlicher Verordnungen (19/14065) ab. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) soll in den Jahren 2019 bis 2021 eine jährliche Innovationsausschreibung durchgeführt werden. Mit den Innovationsausschreibungen sollen neue Preisgestaltungsmechanismen und Modalitäten bei den Ausschreibungen zur Ermittlung der Zahlungshöhen für Erneuerbare-Energien-Anlagen erprobt werden, die zu mehr Wettbewerb und mehr Netz- und Systemdienlichkeit führen. Weiteres Ziel dieser Ausschreibungen sei es, die Funktionsweise und die Wirkungen von technologieneutralen Ausschreibungen für erneuerbare Energien zu erproben und die Ergebnisse zu evaluieren. Die konkreten Bedingungen für Innovationsausschreibungen sollen in der Innovationsausschreibungsverordnung festgelegt werden. Dafür soll die Bundesnetzagentur bis 2021 drei Pilotverfahren zu den Innovationsausschreibungen durchführen. Dabei sollen in technologieneutralen Ausschreibungsrunden verschiedene Elemente getestet werden, die das Ausschreibungsdesign oder die anschließende Förderung betreffen. Dazu liegt eine Unterrichtung (19/14232 Nr. 2) vor. Der Abstimmung soll eine Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zugrunde liegen.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über 15 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden (19/15544, 19/15545, 19/15546, 19/15547, 19/15548, 19/15549, 19/15551, 19/15552, 19/15553, 19/15554, 19/15555, 19/15556, 19/15557, 19/15558). Die Beschlussempfehlungen betreffen die Petitionen in den Sammelübersichten 409 bis 423.

(eis/02.12.2019)