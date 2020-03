Liveübertragung: Freitag, 6. März, 10.05 Uhr

Anträge der AfD-Fraktion zur Energieeinsparverordnung und zum Baurecht sind am Freitag, 6. März 2020, Gegenstand einer einstündigen ersten Beratung. Die Anträge mit den Titeln„Aussetzung der Energieeinsparverordnung und Verzicht auf Vorlage eines Entwurfs für ein mögliches Gebäudeenergiegesetz“ (19/17523) und „Baurecht endlich deregulieren – Initiative des Bundes zur Reduzierung von Bauvorschriften und Baukosten“ (19/17524) sollen im Anschluss in die Ausschüsse überwiesen werden. Strittig ist beim erstgenannten Antrag, ob die Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder beim Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadteentwicklung und Kommunen liegen wird. Beim zweiten Antrag soll der Bauausschuss federführend sein.

Aussetzung der Energieeinsparverordnung

Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung dazu auf, die Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) mindestens bis zur Lösung der Wohnraumkrise außer Kraft zu setzen und die Arbeiten am Gebäudeenergiegesetz bis auf weiteres einzustellen und auf die Vorlage eines entsprechendes Gesetzentwurfs zu verzichten.

Die erhöhten Baukosten, die durch die Umsetzung der EnEV entstehen, würden sich direkt in den Mietpreisen niederschlagen, heißt es unter anderem zur Begründung. Insbesondere in den Ballungsräumen seien den Menschen weitere Erhöhungen, die auf die Erfüllung irrational überhöhter Standards im energetischen Bereich zurückgehen, nicht mehr zuzumuten.

Baurecht deregulieren

Darüber hinaus fordert die AfD-Fraktion, weil die Baukosten in den letzten Jahren stark angestiegen seien, dass die bestehenden rund. 20.000 Vorschriften des Baurechts und des Baunebenrechts gemeinsam mit den Bundesländern auf Erforderlichkeit überprüft werden sollen. Es sollen zudem Vorschläge zur Abschaffung derjenigen Vorschriften unterbreitet werden, die nicht erforderlich sind.

Außerdem soll die Erstellung einer neuen, modular aufgebauten Musterbauordnung, die den Unterschieden des Bauens im städtischen und ländlichen Raum gerecht wird, angeregt und die Länder bei der Erstellung dieser Musterbauordnung unterstützt werden. (vom/04.03.2020)