Liveübertragung: Mittwoch, 4. März, 18.15 Uhr

Über die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens debattiert der Bundestag am Mittwoch, 4. März 2020. Den Abgeordneten liegt dazu ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/13077) mit dem Titel „Recht auf Homeoffice einführen – Mobiles Arbeiten erleichtern“ vor. Angekündigt ist auch ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Nutzung des Potenzials der Digitalisierung zur Schaffung von dezentralen Arbeitsplätzen und zur wirtschaftlichen Stärkung der Kommunen und ländlichen Räume“. Beide Anträge sollen im Anschluss an die 30-minütige Aussprache zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Beim Antrag der Grünen soll die Federführung beim Ausschuss für Arbeit und Soziales liegen, beim Antrag der AfD ist noch offen, ob der Wirtschaftsausschuss oder der Ausschuss für Arbeit und Soziales federführend sein werden.

Grüne fordern „Recht auf Homeoffice “

Die Grünen fordern in ihrem Antrag ein „Recht auf Homeoffice“. Ein solches Recht würde aus einem Privileg eine Möglichkeit für viele machen, soweit es mit der jeweiligen Arbeit vereinbar sei, schreiben die Grünen. Das von ihnen geforderte Gesetz soll festlegen, dass das Homeoffice immer alternierend als Ergänzung zum festen Arbeitsplatz ist, damit die Beschäftigten weiterhin in die Arbeitsabläufe eingebunden sind.

Arbeitgeber sollen Homeoffice und mobiles Arbeiten auch ablehnen können, wenn „wichtige und nachvollziehbare“ Gründe dagegen sprechen. Für Beschäftigte im Homeoffice sollen Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetze ebenso gelten. Die Erreichbarkeit soll mit der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit geregelt werden. (che/hau/17.02.2020)