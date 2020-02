Der Bundestag hat am Donnerstag, 11. April 2019, einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Schutz der liberalen Demokratie in Europa“ (19/9225) nach erster Aussprache zur feder federführenden Beratung an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union überwiesen.

Forderungen an die Bundesregierung

Die FDP will die Bundesregierung auffordern, ihre Bemühungen zum Schutz der liberalen Demokratie auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene zu intensivieren. Unter anderem müsse die Bundesregierung bei der Aufstellung des Bundeshaushalts der Schnittstelle von Öffentlichkeitsarbeit und Diplomatie eine stärkere Bedeutung beimessen. Die Vorschläge des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur Einrichtung einer europäischen Agentur für den Schutz der Demokratie müssten positiv begleitet werden.

Gegenüber staatlichen Akteuren außerhalb der EU, vor allem Russland, müsse die Regierung einfordern, dass diese Medienangeboten aus der EU in gleichem Umfang Zugang zum entsprechenden Markt gewähren wie deren Angebote Zugang zum europäischen Markt haben. Die deutschen politischen Stiftungen müssten bei ihrer Arbeit im Ausland, vor allem in Osteuropa und in den Westbalkan-Staaten, stärker unterstützt werden, soweit sie sich für den Schutz der liberalen Demokratie einsetzen. (vom/11.04.2019)