Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble eröffnet am Donnerstag, 12. März 2020, die Ausstellung „180 Tage, 164 Gesetze, 93 Beschlüsse zur Wiedervereinigung“ in der Halle des Paul-Löbe-Hauses des Bundestages. Mit dieser Ausstellung erinnert der Bundestag an die freien Wahlen zur Volkskammer, des Parlaments der DDR, vor 30 Jahren. Die Ausstellung zeigt die Arbeit der frei gewählten Volkskammer vom Beschluss des Runden Tisches, freie Wahlen durchzuführen, über den Wahlkampf bis zur ersten gesamtdeutschen Sitzung des Deutschen Bundestages nach der Wiedervereinigung am 4. Oktober 1990 im Reichstagsgebäude. Sie kann nach vorheriger Anmeldung vom 13. bis 27. März besichtigt werden.

Grußwort von Sabine Bergmann-Pohl

Im Anschluss an Wolfgang Schäuble wird die damalige Volkskammer-Präsidentin und spätere CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Sabine Bergmann-Pohl ein Grußwort sprechen. Es folgt ein Gespräch zweier ausländischer Journalisten und Zeitzeugen, das Ines Arland vom Fernsehsender Phoenix moderieren wird: Ewald König, ehemaliger Korrespondent der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“ und Adam Krzemiński, Redakteur des polnischen Wochenmagazins „Polityka“, erinnern an die Ereignisse vor 30 Jahren.

Die Protokolle und die Filmmitschnitte aller 38 Tagungen von der konstituierenden Sitzung am 5. April bis zur letzten Sitzung am 2. Oktober 1990 werden auf einer Medienstation zur Verfügung gestellt. Zudem erinnert ein aus Anlass der Ausstellung vom Parlamentsfernsehen des Bundestages aufgenommenes Doppelinterview mit Sabine Bergmann-Pohl und Prof. Dr. Rita Süssmuth an den Schulterschluss der beiden damaligen Parlamentspräsidentinnen, der den Weg zur Wiedervereinigung ebnen half.

24 Parteien und Wahlbündnisse stellten sich zur Wahl

Am 18. März 1990 wurden die Abgeordneten der Volkskammer zum ersten Mal frei, direkt und geheim gewählt. Während der offiziell verankerte Führungsanspruch der SED bislang keinen wirklichen politischen Einfluss der Abgeordneten zugelassen hatte, wandelte sich die Volkskammer nun zu einem echten Parlament, deren Mitglieder aktiv Einfluss auf die politischen Entscheidungen nahmen und den Weg zur Deutschen Einheit bereiteten.

Der Wahl waren Proteste und Demonstrationen gegen die SED-Staatsführung der DDR vorausgegangen, die erst zum Fall der Mauer am 9. November 1989, dann zur Einrichtung eines Runden Tisches im Dezember 1989 und schließlich zu freien Wahlen geführt hatten. Wie die Wahlen selbst, war auch der Wahlkampf eine neue Erfahrung für die Bürgerinnen und Bürger der DDR: Anstelle der SED, die mit den vier Blockparteien als „ Nationale Front“ gewöhnlich mit nahezu 100 Prozent Zustimmung aus den Abstimmungen hervorging, stellten sich nun 24 Parteien und Wahlbündnisse zur Wahl.

Mitgestaltungsanspruch des Parlaments

Am 5. April 1990 trat die neu gewählte Volkskammer zu ihrer ersten, konstituierenden Sitzung im Palast der Republik zusammen. Zu den ersten Aufgaben der 409 Abgeordneten gehörte die Besetzung des Präsidentenamtes. Mit Sabine Bergmann-Pohl (CDU) übernahm zum ersten Mal eine Frau die Präsidentschaft eines DDR-Parlaments. Noch in der ersten Sitzung sprach sie den Wunsch aus, „dass die Parlamente die Zukunft gestalten, und nicht nur die Regierung.“ Dieser Anspruch sollte die Arbeit der Volkskammer bestimmen.

In den sechs Monaten zwischen Konstituierung und Auflösung bewältigten die Mitglieder der Volkskammer ein beeindruckendes Arbeitspensum. Obwohl sie zunächst weder über ausreichende Büroausstattungen verfügten noch von einer funktionierenden Parlamentsverwaltung unterstützt wurden, Sie berieten und verabschiedeten sie in 38 Sitzungen 164 Gesetze und fassten 93 Beschlüsse.

Selbstbewusste Volkskammer-Abgeordnete

Dabei ließen die Abgeordneten der Volkskammer keineswegs alle Vorlagen der Regierung unverändert passieren. So ergänzten sie den von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der DDR um das Staatsziel „Schutz der Umwelt“. Selbstbewusst schalteten sie sich in die Regierungsverhandlungen zur Übernahme des „Stasi-Unterlagen-Gesetzes“ in den Einigungsvertrag ein.

Dabei setzten sie eine Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag durch, nach der der Deutsche Bundestag nach der Wiedervereinigung ein Gesetz zum Umgang mit den Stasi-Akten erlassen und einen Sonderbeauftragten für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR einsetzen solle. Darüber hinaus gaben sich die Präsidentinnen von Bundestag und Volkskammer, Rita Süssmuth und Sabine Bergmann-Pohl, eine eigene Agenda, luden zum Beispiel zu gemeinsamen Sitzungen der Ausschüsse „Deutsche Einheit“ ein oder reisten gemeinsam nach Israel.

Besichtigung vom 13. bis 27. März möglich

Die Ausstellung kann nach vorheriger Anmeldung vom 13. bis 27. September montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Anmelden kann man sich unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums sowie des Datums und der Uhrzeit des gewünschten Besuchstermins telefonisch (+49 30 227-38883), per E-Mail: ausstellungen@bundestag.de, oder direkt online: www.bundestag.de/parlamentarische_ausstellung. Zum Eintritt am Westeingang des Paul-Löbe-Hauses, Konrad-Adenauer-Straße 1 in Berlin-Mitte, muss ein Personaldokument mitgebracht werden. (vom/03.03.2020)