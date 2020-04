Liveübertragung: Donnerstag, 23. April, 11.35 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 23. April 2020, in erster Lesung über einen Gesetzentwurf, den die Fraktionen von CDU/CSU und SPD zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze vorlegen werden. Für die Beratung im Plenum steht eine halbe Stunde zur Verfügung, bevor der Entwurf in den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden soll.

Vorgaben zur Investitionsprüfung

Mit der Novelle soll im Wesentlichen die 2019 in Kraft getretene EU-Screening-Verordnung umgesetzt werden, die erstmals auf europäischer Ebene Vorgaben zur Investitionsprüfung macht. Der Fokus der Neuregelungen liegt der Bundesregierung zufolge auf dem Prüfmaßstab: Künftig soll es bei der Prüfung darauf ankommen, ob ein Erwerb zu einer „voraussichtlichen Beeinträchtigung“ der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit führt. Bisher war eine „tatsächliche Gefährdung“ maßgeblich. Durch die Änderung könnten künftig kritische Unternehmenserwerbe „vorausschauender“ geprüft werden. Neben den Auswirkungen eines Erwerbs in Deutschland rücken künftig auch Auswirkungen auf andere EU-Mitgliedstaaten sowie auf EU-Programme und -Projekte stärker in den Fokus der Prüfung. Darüber hinaus soll jeder meldepflichtige Erwerb für die Dauer der Prüfung schwebend unwirksam sein. „Dadurch wird verhindert, dass die Erwerbsbeteiligten während der laufenden Prüfung vollendete Tatsachen schaffen und die Ziele der Investitionsprüfung unterlaufen“, schreibt die Bundesregierung.

In einem zweiten, zeitlich nachgelagerten, Schritt ist zudem geplant, die Außenwirtschaftsverordnung zu novellieren. Dabei wird es insbesondere darum gehen, kritische Technologien zu bestimmen, die von der Investitionsprüfung erfasst werden sollen. (sas/18.04.2020)