„Flächeninanspruchnahme – Flächen nachhaltig nutzen“ lautet das Thema einer öffentlichen Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung am Mittwoch, 6. Mai 2020. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert bis etwa 20 Uhr. Die Sachverständigen sollen per Videokonferenz zugeschaltet werden. Besucher können an der Sitzung nicht teilnehmen, um einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. (vom/29.04.2020)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 6. Mai 2020, 18 bis etwa 20 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600