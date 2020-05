Liveübertragung: Freitag, 29. Mai, 9 Uhr

Der Bundestag stimmt zu Beginn der Plenarsitzung am Freitag, 29. Mai 2020, ohne Aussprache über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses (19/19550) zum Geologiedatengesetz (19/17285) ab, das der Bundestag am 23. April 2020 auf Empfehlung des Wirtschaftsausschusses (19/18751) beschlossen hatte. Daraufhin hatte die Bundesregierung am 20. Mai 2020 den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat angerufen (19/19382), nachdem der Bundestagsbeschluss am 15. Mai 2020 keine Zustimmung in der Länderkammer erhalten hatte.

Sicherung – Übermittlung – Veröffentlichung

Das Gesetz „zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Verfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben“ (Geologiedatengesetz) enthält die Verpflichtung der Behörden, solche geologische Daten zu sichern, die unter anderem als Grundlage für die Suche nach einem sicheren Endlager für Atommüll sowie für die Rohstoff- und Energiegewinnung von Bedeutung sind.

Die Daten sollen dauerhaft für geologische Aufgaben des Bundes und der Länder verfügbar sein. Dazu regelt der Bundestagsbeschluss die Übermittlung und zeitlich gestaffelte öffentliche Bereitstellung der Daten.

Konsens im Vermittlungsverfahren

Der Vermittlungsausschuss hatte am Mittwoch, 27. Mai 2020, Änderungen am Bundestagsbeschluss vorgeschlagen, um noch deutlicher klarzustellen, dass die Transparenz der entscheidungserheblichen geologischen Daten von großer Wichtigkeit für die Akzeptanz eines künftigen Standortes zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle ist.

Nach einer Zustimmung des Bundestages zum Vermittlungsergebnis könnte der Bundesrat am 5. Juni 2020 abschließend über das geänderte Gesetz abstimmen. Es soll am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. (vom/28.05.2020)