„Neustart für die Wirtschaft in Deutschland und Europa“ lautet der Titel einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am Mittwoch, 27. Mai 2020. Die Sitzung unter Leitung von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 11 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. (vom/19.05.2020)

Die Sitzung wird am Mittwoch, 27. Mai, ab 18.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Liste der Sachverständigen