Der Bundestag hat die Beratungen über ein Ende der Kohleverstromung und Kohleförderung in Deutschland aufgenommen. In erster Lesung debattierte er am Freitag, 6. März 2020, über den Entwurf der Bundesregierung für ein Kohleausstiegsgesetz (19/17342). Dieser sieht vor, dass bis spätestens 2038 schrittweise alle Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Die Kraftwerksbetreiber sollen dafür Entschädigungen bekommen. Ausgleichsmaßnahmen für Verbraucher sollen den Umstieg von der Kohle auf andere Energiequellen flankieren. Grundlage des Gesetzentwurfs sind die Empfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten unabhängigen Kohlekommission. Mitberaten wurde ein Antrag der AfD-Fraktion gegen den Kohleausstieg (19/17528). Das Plenum verwies ihn zusammen mit dem Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie.

Minister: Klimaschutz und Erhalt des Wohlstandes

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der den Gesetzentwurf einbrachte, nannte ihn „einen historischen Schritt hin zu mehr Klimaschutz und zu mehr Nachhaltigkeit bei gleichzeitigem Erhalt unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und unseres Wohlstandes“. Er verwies auf den bereits erfolgten Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und den Rückgang der CO 2 -Emissionen und äußerte den Wunsch, „dass bei all dem Weltuntergangsgerede ab und zu auch einmal anerkannt wird, dass wir im Klimaschutz viel erreicht haben“.

Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz sei aber, dass „die Politik vor Ort auch auf Akzeptanz stößt“, fügte Altmaier an. Deshalb weiche der Zeitplan im Gesetzentwurf für die Abschaltung einzelner Kohlekraftwerke von den Empfehlungen der Kohlekommission ab, um zuvor einen erfolgreichen Strukturwandel in den betroffenen Regionen zu ermöglichen. Dazu werde das noch ausstehende Strukturstärkungsgesetz 40 Milliarden Euro innerhalb von 20 Jahren für den Strukturwandel in den Braunkohlegebieten von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen bereitstellen.

AfD: Kohleausstieg schadet Deutschland

Dagegen malte Steffen Kotré (AfD) die Folgen eines Kohleausstiegs in schwärzesten Farben. Er warf der Bundesregierung vor, in der Energiepolitik wie das Zentralkomitee in einem kommunistischen Staat zu agieren, und warnte: „Wir bekommen mit dieser Planwirtschaft die Mangelwirtschaft.“ Kotré sagte eine wachsende Instabilität der Stromversorgung und in der Folge eine Deindustrialisierung Deutschlands aufgrund der Energiewende voraus.

Der Kohleausstieg in Deutschland sei darüber hinaus wirkungslos, fuhr Kotré fort, da überall in der Welt neue Kohlekraftwerke geplant würden. Deutschland werde dann Kohlestrom aus Polen importieren, sagte er voraus und schloss: „Die Bundesregierung reiht sich mit dem Kohleausstieg ein in diktatorische Regierungen dieser Erde, die Volksvermögen vernichten und denen die Menschen völlig egal sind.“

SPD: Der Kohlekommission folgen

Dem widersprach Dr. Matthias Miersch (SPD) entschieden. Würde man der Logik der AfD folgen und bei der Energieerzeugung einfach so weitermachen, „dann würde man die Technologieführerschaft dieses Landes riskieren“. Ebenso kritisierte Miersch aber auch Grüne und Linke, denen der Kohleausstieg zu langsam geht. Die Grünen, die in den Landesregierungen Brandenburgs, Sachsen-Anhalts und Sachsens sitzen, unterstützten den in der Kohlekommission gefundenen Kompromiss. Und auch die Linken hätten, solange sie noch in der Brandenburger Regierung saßen, dort ein völlig anderes Verständnis für die Kohle gehabt.

Miersch zeigte sich „unendlich dankbar“ gegenüber den Mitgliedern der Kohlekommission, die alle bereit gewesen seien, von ihren Positionen etwas herunterzugehen, um einen Kompromiss zu ermöglichen. Diesem solle man nun so weit wie möglich folgen. Der Sozialdemokrat bemängelte, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Teil von den Vorschlägen der Kommission abweiche. Hier gelte es in der parlamentarischen Beratung nachzuarbeiten.

FDP: Gefährliche Planwirtschaft

Die Redner der FDP-Fraktion bestritten im Gegensatz zur AfD nicht die Notwendigkeit,CO 2 einzusparen. Allerdings habe die Koalition mit ihrem Weg zu Kohleausstieg „den Klimaschutz verteuert eingekauft“, sagte Sandra Weeser (FDP). Das Ende der Kohleverstromung sei durch den europäischen Emissionshandel „sowieso vorgezeichnet“.

Ihr Fraktionskollege Prof. Dr.-Ing. Martin Neumann sprach vom „Anfang einer gefährlichen Planwirtschaft auf Kosten von Versorgungssicherheit, Strompreisen, Wertschöpfung und Vertrauen vor Ort“. Der Gesetzentwurf sei für seine Fraktion „so nicht zustimmungsfähig“.

Linke will Kohleausstieg schon 2030

Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) nannte es einen Erfolg jahrelanger Bürgerproteste gegen die Kohleindustrie, dass die Bundesregierung überhaupt einen Gesetzentwurf zum Kohleausstieg vorgelegt habe. Allerdings seien schon die Vorgaben der Kohlekommission „zu lasch“ gewesen, und „die Bundesregierung hält sich nicht mal daran“. Beutin forderte einen „Kohleausstieg 2030“.

Außerdem rief Beutin den Regierungsfraktionen zu: „Lösen Sie die Bremse bei den erneuerbaren Energien. Nehmen Sie den Deckel bei der Sonnenenergie weg und bremsen Sie die Windkraft nicht weiter aus! Das gehört dazu, wenn man Kohleausstieg vernünftig und verantwortungsvoll machen will.“

Auch Grüne wollen schneller aussteigen

Die Redner von Bündnis90/Die Grünen monierten vor allem, dass Braunkohlekraftwerke später als von der Kohlekommission vorgeschlagen vom Netz genommen werden sollen, und dass ihre Betreiber dennoch hohe Entschädigungszahlungen erhalten sollen. „So viel Geld für so wenig Klimaschutz ist eine Frechheit“, schimpfte Lisa Badum (Bündnis 90/Die Grünen).

Ihr Fraktionskollege Oliver Krischer bezeichnete es als Hohn, dass Wirtschaftsminister Altmaier die Kohlekommission lobe, aber nicht erwähne, dass ein Drittel seiner Mitglieder sage, der Gesetzentwurf der Bundesregierung sei keine Umsetzung ihrer Beschlüsse. „Irre“ sei, dass das neugebaute Steinkohlekraftwerk Datteln 4 trotz Kohleausstieg noch ans Netz gehen soll.

Perspektive der Kohleländer

Für die vom Ende der Braunkohle betroffenen Bundesländer ergriff der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, das Wort. Im ruhigen Tonfall einer Bundesratsrede mahnte er eine baldige Vorlage des Strukturstärkungsgesetzes an. Wo alte Arbeitsplätze wegfielen, müssten rechtzeitig neue, zukunftsfeste entstehen.

Über eine Bund-Länder-Vereinbarung müsse zudem sichergestellt sein, dass die erforderlichen 40 Milliarden Euro auch tatsächlich fließen. Einem gesonderten Kohleausstiegsgesetz könne sein Land im Bundesrat nicht zustimmen, kündigte Haseloff an, wenn nicht gleichzeitig auch das Strukturstärkungsgesetz beschlussreif sei.

Energiepolitische Empfehlungen der Kohlekommission

Mit dem Kohleausstiegsgesetz werden laut Bundesregierung die energiepolitischen Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (Kohlekommission) umgesetzt. Konkret bedeute dies, „die Kohleverstromung schrittweise zu verringern und bis spätestens Ende 2038 vollständig zu beenden“.

Der Gesetzentwurf schreibt die zu erreichenden Zwischenziele auf dem Weg bis zum vollständigen Kohleausstieg fest. Damit folge er der Empfehlung der Kohlekommission, schreibt die Regierung. Bis zum Jahr 2022 soll der Anteil der Kohleverstromung durch Steinkohle- sowie Braunkohlekraftwerke auf jeweils rund 15 Gigawatt reduziert werden. Bis 2030 seien weitere Reduktionen auf rund acht Gigawatt-Leistung bei den Steinkohlekraftwerken und neun Gigawatt-Leistung bei den Braunkohlekraftwerken vorgesehen.

Bis 2038 soll schließlich der Ausstieg aus der Kohleverstromung spätestens abgeschlossen sein. Eine kontinuierliche Verringerung werde dadurch gewährleistet, dass in den Jahren, in denen weniger Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen, mehr Steinkohlekraftwerke stillgelegt werden.

AfD fordert Widerruf des Kohleausstiegs

Die AfD-Fraktion fordert in ihrem Antrag (19/17528) die Bundesregierung dazu auf, eine nachhaltige Strukturpolitik einzuleiten, die einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in den strukturschwachen Regionen Deutschlands ermöglichen soll.

Die Abgeordneten wollen außerdem, dass die Entscheidung zum Kohleausstieg widerrufen wird, um einen wirtschaftlichen Niedergang und gravierende Arbeitsplatzverluste in den betroffenen Regionen zu verhindern. (pst/06.03.2020)