Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie befasst sich am Mittwoch, 1. Juli 2020, in einer öffentlichen Anhörung mit der Sicherung der Souveränität deutscher und europäischer energiepolitischer Entscheidungen (Nord Stream 2). Nord Stream 2 bezeichnet die noch im Bau befindliche zweite Gaspipeline, bestehend aus zwei Röhren, von Russland durch die Ostsee nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Sitzung unter Leitung von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 9 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. (vom/30.06.2020)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Liste der geladenen Sachverständigen