„Nachhaltigkeit ,made in Germany‘ – Chancen und Herausforderungen für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen“ lautet der Titel eines öffentlichen Fachgesprächs des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung am Mittwoch, 9. September 2020. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert etwa zwei Stunden. Als Sachverständige geladen sind Eric Quiring, Specialist Public Affairs bei der SMA Solar Technology AG, und Reinhard Schneider, geschäftsführender Gesellschafter und Inhaber der Werner & Mertz GmbH.

