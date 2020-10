Liveübertragung: Donnerstag, 29. Oktober, 13 Uhr

Die Bundesregierung will die Regelungen gegen Wettbewerbsbeschränkungen und für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 (19/23492) novellieren. Der dazu vorgelegte Entwurf für ein „GWB-Digitalisierungsgesetz“ wird am Donnerstag, 29. Oktober 2020, in erster Lesung beraten und im Anschluss an die halbstündige Debatte an den federführenden Ausschuss für Energie und Wirtschaft überwiesen.

Darüber hinaus hat die Fraktion Die Linke einen Antrag zum Wettbewerbsrecht 4.0 vorgelegt, der das digitale Monopoly beenden soll (19/23698 neu). Debattiert werden auch zwei Initiativen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie ein Antrag der FDP. Die Anträge der Grünen lauten „Internetgiganten zähmen – Fairen Wettbewerb für digitale Plattformen herstellen“ (19/23701) und „Verbraucherschutz und fairen Wettbewerb stärken“ (19/23705). Der FDP-Antrag trägt den Titel „Für ein selbstbewusstes und wachstumsorientiertes Wettbewerbsrecht auf digitalen Märkten“ (19/23688). Alle Vorlagen sollen im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Wirtschaftsausschuss überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Ziel des Regierungsentwurfs (19/23492) ist es, missbräuchlichem Verhalten von Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb besser entgegenzuwirken. Zugleich sollen mit spezifischen Datenzugangsreglungen Innovationen befördert und Märkte offengehalten werden. Laut Bundesregierung kann es künftig Plattformunternehmen untersagt werden, auf der Plattform Angebote von Wettbewerbern – etwa bei der Darstellung der Suchergebnisse – schlechter als eigene Angebote zu behandeln.

Die Reform soll zudem den Wettbewerbsbehörden ein schnelleres und effektiveres Handeln ermöglichen. Da digitale Märkte schnelllebig sind, soll das Bundeskartellamt künftig einfacher sogenannte einstweilige Maßnahmen ergreifen können, um den Wettbewerb schon frühzeitig zu schützen, teilt die Regierung mit. Zugleich sollen die Ermittlungsbefugnisse der Kartellbehörden ausgeweitet werden. Außerdem sieht der Gesetzentwurf Erleichterungen im Recht der Fusionskontrolle vor. Zudem sollen Unternehmen mehr Rechtssicherheit bei Kooperationen erhalten – etwa bei der gemeinsamen Nutzung von Daten oder dem Aufbau von Plattformen.

Antrag der Linken

Die Linksfraktion fordert von der Bundesregierung (19/23698 neu), das Wettbewerbsrecht an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen hätten bereits zu einer massiven Verdrängung von Digitalunternehmen und -dienstleistern geführt und dieser Effekt drohe sich im Zuge der „Corona-Pandemie“ weiter zu verstärken, schreiben die Abgeordneten.

Auch die Besteuerung der Gewinne digitaler Konzerne in den Ländern, wo diese ihre Umsätze erzielen, sei unzureichend. Es brauche daher Verschärfungen im Wettbewerbsrecht und mehr Ressourcen bei Aufsichtsbehörden und Justiz.

Antrag der FDP

Dem Antrag der FDP (19/23688) zufolge sollen Bestimmungen in der Wettbewerbsaufsicht für digitale Plattformen und den vorliegenden Gesetzentwurf des GWB-Digitalisierungsgesetzes dahingehend überprüft werden, ob eine klare und scharfe Definition von digitalen Plattformen mit marktbeherrschender Stellung geschaffen und im Gesetzestext verdeutlicht wird und das Ausgrenzen oder Sperren von Unternehmen, die auf digitalen Plattformen tätig sein wollen, begründet erfolgt, um den betroffenen Unternehmen die Ausgrenzung oder Sperrung nachvollziehbar zu machen.

Auch wird ein ordnungspolitischer Rahmen für offene Schnittstellen bei datengestützten Endgeräten und Smart-Home Geräten gefordert, so dass Wartungsarbeiten durch Dritte im Auftrag des Geräteeigentümers stattfinden können.

Erster Antrag der Grünen

Die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem ersten Antrag (19/23701) auf, in digitalen Märkten Wettbewerb und Verbraucherrechte zu stärken, indem die im Paragrafen 19a Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen von der Bundesregierung vorgeschlagenen Regelungstatbestände für Unternehmen, bei denen eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb festgestellt wurde, als wettbewerbliche Verhaltensweisen grundsätzlich untersagt werden. Auf diese Weise würde das mehrstufige Verfahren zur Regulierung der großen digitalen Plattformen vereinfacht und beschleunigt, um innovativen Wettbewerb und die Verfügungsgewalt der Nutzer über ihre eigenen Daten zu stärken.

Den Nachweis, dass dies technisch oder datenschutzrechtlich nicht hergestellt werden kann, sollten die Anbieter erbringen, so die Grünen. Unternehmen mit einer überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb sollten sämtliche Erwerbsvorgänge mit hinreichendem Bezug zum Bundesgebiet zur Fusionskontrolle anmelden müssen, fordert die Fraktion.

Zweiter Antrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem zweiten Antrag (19/23705), dass die auf den Verbraucherschutz bezogenen Kompetenzen des Bundeskartellamts ausgeweitet werden. Das Bundeskartellamt solle befugt werden, bei erheblichen, dauerhaften oder wiederholten Verstößen gegen Normen aus dem wirtschaftlichen Verbraucherrecht zu ermitteln, diese abzustellen und zu sanktionieren. Es solle vor allem dort aktiv werden, wo behördliche Kompetenzen nötig sind, um Verstöße effektiv aufdecken und sanktionieren zu können. Ergänzt und gestärkt werden sollte laut Fraktion die zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung.

Den klagebefugten Verbänden wie Verbraucherzentralen und Wettbewerbszentralen sollen das Antragsrecht auf die Einleitung von Ermittlungen sowie Anhörungs- und Beteiligungsrechte bei Verfahren zum Verbraucherschutz gegeben werden, lautet eine weitere Forderung. Die Vorteilsabschöpfung illegitimer wirtschaftlicher Vorteile, die durch Kartellverstöße erwirtschaftet werden, wollen die Grünen wirksam gestalten. Dazu solle im Paragrafen 34a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen klargestellt werden, dass Kartellbehörden und Verbände keinen Nachweis über vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten des Unternehmens erbringen müssen. (hau/ste/28.10.2020)