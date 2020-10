Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft befasst sich am Montag, 26. Oktober 2020, in einem öffentlichen Fachgespräch zur Krise der Fischerei. In der Sitzung unter Leitung von Alois Gerig (CDU) äußern sich fünf eingeladene Experten zu Fragen der Abgeordneten. Die Sitzung mit dem Thema „Politische Lösung der existentiellen Krise der Fischerei durch instabile Meeresökosysteme in Ost- und Nordsee einschließlich der Novelle der EU-Fischereikontrollverordnung“ findet im Paul-Löbe-Haus, Raum E 300 in Berlin statt. Für das öffentliche Fachgespräch ist eine Anmeldung von externen Besuchern und Pressevertretern aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht möglich. (eis/20.10.2020)

Die Sitzung wird am Montag, 26. Oktober, ab 15 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Montag, 26. Oktober 2020, 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Raum E 300

Liste der geladenen Experten

Prof. Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Dr. Peter Breckling, Generalsekretär des Deutschen Fischerei-Verbandes e. V.

Hilke Looden, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Dr. Markus Salomon, Sachverständigenrat für Umweltfragen

Kai-Arne Schmidt, Geschäftsführer Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer GmbH