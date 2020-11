„Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union am Montag, 23. November 2020. Gegenstand der Sitzung ist auch die Mitteilung der Europäischen Kommission mit dem Titel „Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne: eine effizientere Beschlussfassung für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (Ratsdokument 12425 / 18). Die Sitzung unter Leitung von Gunther Krichbaum (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin.

Die Sitzung wird am Montag, 23. November, ab 15.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Mitteilung der Europäischen Kommission

Die EU-Kommission fordert in ihrer Mitteilung die Mitgliedstaaten auf, das Potenzial des Vertrages übe die Europäische Union (EUV) in Bezug auf die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu nutzen. Sie schlägt nicht vor, dass der Rat in sämtlichen Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit qualifizierter Mehrheit beschließt. Der Schwerpunkt sollte vielmehr auf Bereichen liegen, in denen die qualifizierte Mehrheit einen Mehrwert bieten würde.

Die Vertragsbestimmungen über die „konstruktive Stimmenthaltung“ nach Artikel 31 Absatz 1 des EUV und die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit nach Artikel 31 Absatz 2 des EUV bergen aus Sicht der Kommission ein großes Potenzial. Wären diese Instrumente genutzt worden, so hätten einige Situationen vermieden werden können, heißt es weiter. Die Kommission fordert daher die Mitglieder des Rates auf, dieses Potenzial durch Anwendung der Verträge in Wort und Geist in vollem Umfang zu nutzen. (vom/18.11.2020)