Liveübertragung: Freitag, 29. Januar, 13.55 Uhr

Die Bundesregierung will das Bundesnachrichtendienstgesetz reformieren (19/26103). Über einen entsprechenden Entwurf zur Änderung des BND-Gesetzes und zur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts berät der Bundestag am Freitag, 29. Januar 2021, in erster Lesung. Für die Debatte steht eine halbe Stunde zur Verfügung. Danach soll die Vorlage gemeinsam mit einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zur Legitimität und Leistungsfähigkeit der Nachrichtendienste (19/26221) zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden. Die Initiative der Grünen trägt den Titel „Legitimität und Leistungsfähigkeit der Nachrichtendienste stärken – Kontrolle auf allen Ebenen verbessern und ausbauen“.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Zentraler Bestandteil der geplanten Reform ist der Bundesregierung zufolge neben der Neuregelung der rechtlichen Grundlagen für die technische Aufklärung durch den Bundesnachrichtendienst (BND) auch die Einführung von Kontrollmechanismen, welche die Legitimation der Ausland-Fernmeldeaufklärung stärken sollen.

Mit der Gesetzesänderung sollen Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Mai 2020 (Aktenzeichen: 1 BvR 2835 / 17) umgesetzt und Forderungen des Bundesverwaltungsgerichts erfüllt werden. Zudem sind für den BND eine Rechtsgrundlage für Eingriffe in informationstechnische Systeme von Ausländern im Ausland sowie Regelungen zur Zusammenarbeit mit der Bundeswehr vorgesehen.

Neue Kontrollmechanismen

Mit der Einführung von Kontrollmechanismen soll die Legitimation der Ausland-Fernmeldeaufklärung gestärkt werden. So soll ein neu einzurichtender Unabhängiger Kontrollrat eingeführt werden, der die Kompetenz zur umfassenden Kontrolle der Rechtmäßigkeit der gesamten technischen Aufklärung durch den BND erhält.

Durch die Neufassung des Bundesnachrichtendienstgesetzes solle die Arbeit des BND an zusätzlicher Rechtssicherheit gewinnen, schreibt die Bundesregierung. Die Befugnisse des BND im gesamten Bereich der technischen Aufklärung würden wesentlich präzisiert. Durch den geplanten Unabhängigen Kontrollrat gewinne zudem die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der strategischen Auslandsfernmeldeaufklärung an Qualität.

Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in einem Antrag (19/26221) zu dem Tagesordnungspunkt, eine äquivalente Kontrolle der Nachrichtendienste dadurch zu ermöglichen, dass alle Kontrollorgane ihren Aufgaben entsprechend personell und finanziell ausgestattet werden und eine Erhöhung der Budgets der Nachrichtendienste immer auch eine entsprechende Erhöhung der Budgets der Kontrollorgane nach sich zieht.

Außerdem soll die parlamentarische Kontrolle ausgeübt durch das Parlamentarische Kontrollgremium, als Zentrum der Kontrolle der nachrichtendienstlichen Betätigung der Bundesregierung gestärkt werden. (sas/eis/27.01.2021)