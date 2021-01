Liveübertragung: Freitag, 29. Januar, 12.50 Uhr

Der Bundestag stimmt am Freitag, 29. Januar 2021, nach einstündiger Aussprache über einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „FFP2-Masken zentral beschaffen – Preise staatlich regulieren“ (19/26170) ab.

Neben einer zentralen Beschaffung von FFP2-Masken sollen für private Käufe die Abgabepreise auf die Selbstkosten gedeckelt werden, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Gleichzeitig sollen Arbeitgeber in der Sars-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung dazu verpflichtet werden, allen Beschäftigten, „deren Präsenz am Arbeitsplatz unumgänglich ist“, kostenlose Masken zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus fordern die Linken Erhöhungen bei Grundsicherungsleistungen. (vom/ste/28.01.2021)