„Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021“ lautet das Thema eines öffentlichen Fachgesprächs des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung am Mittwoch, 10. Februar 2021. Geladene Sachverständige sind Prof. Dr. Mark Lawrence, geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS Potsdam) und Professorin Christa Liedtke, Co-Vorsitzende der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 (wpn2030). Die Sitzung unter Leitung von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt in Form einer Videokonferenz um 18 Uhr im Paul-Löbe-Haus in Berlin und dauert bis zu zwei Stunden.

Das Video der Sitzung wird ab Donnerstag, 11. Februar 2021, ab etwa 12 Uhr auf www.bundestag.de veröffentlicht.