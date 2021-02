Mit den „deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen“ beschäftigt sich der Ausschuss für Wirtschaft und Energie in einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 24. Februar 2021. Die Sitzung unter Leitung von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 11 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. (vom/08.02.2021)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.