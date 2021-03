Anlässlich des Jubiläums des Humanitarian Summits und der Verabschiedung des Grand Bargains veranstaltet der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe am Mittwoch, 3. März 2021, eine öffentliche Anhörung. Die Sitzung beginnt unter Vorsitz von Gyde Jensen (FDP) um 14 Uhr im Sitzungssaal E 800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Fünfter Jahrestag des World Humanitarian Summit

Beim ersten World Humanitarian Summit waren am 23. und 24. Mai 2016 mehr als 9.000 Teilnehmer in Istanbul zusammengetroffen, um den künftigen Kurs in der humanitären Hilfe auszuloten. Der Gipfel brachte 173 Staaten, 55 Staats- und Regierungschefs, rund 350 Führungspersonen aus dem privaten Sektor sowie Tausende Spitzenvertreter aus Zivilgesellschaft und von Nichtregierungsorganisationen zusammen.

Insgesamt wurden rund 1.500 Zusagen zur künftigen humanitären Hilfe gemacht. Dazu zählten die Eröffnung eines eigenen Fonds (Education Cannot Wait Fund), um Kindern und Jugendlichen auch in Krisen qualitative Bildung zu gewährleisten, sowie der sogenannte Grand Bargain. Dabei handelt es sich um eine Übereinkunft zwischen den 15 größten Geberländern und den 15 großen Hilfsorganisationen, die die Effizienz und Effektivität der Investitionen in Notfallmaßnahmen erhöhen soll.

Wie humanitäre Hilfe effektiver werden kann

Hinzu kommt eine Partnerschaft zur Unterstützung der 20 am meisten von Krisen betroffenen Länder (Global Preparedness Partnership), ein Bündnis zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit (One Billion Coalition for Resilience), das eine Milliarde Menschen befähigen soll, sicherere und stabilere Gemeinden aufzubauen, und eine Charta (Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action), die die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung vor allem während Katastrophen verbessern soll.

Die Abgeordneten interessiert vor diesem Hintergrund, ob die Ziele des Grand Bargains erreicht wurden und ob dieses Projekt funktionieren kann, wenn zwei Dutzend Länder mit drei Dutzend UN-, EU- und Nichtregierungsorganisationen darum ringen, humanitäre Hilfe effektiver zu machen. Gefragt wird, wie die Bundesregierung die Mittel der humanitären Hilfe einsetzen sollte und wo die größten Herausforderungen liegen, den Grand Bargain für humanitäre Geber und für Durchführungsorganisationen operationalisierbar zu machen. (vom/01.03.2021)