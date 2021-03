Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung beschäftigt sich am Mittwoch, 3. März 2021, in einem öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema „Nationales Programm für nachhaltigen Konsum/Nachhaltiges Produktdesign/Nachhaltige Bekleidung“. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt als Videokonferenz um 18 Uhr im Paul-Löbe-Haus in Berlin.

Das Video der Sitzung wird ab Donnerstag, 4. März 2021, ab etwa 12 Uhr auf www.bundestag.de veröffentlicht.

Als Sachverständige nehmen zum Thema Prof. Dr. rer. nat. Lars Borchardt vom Lehrstuhl für Anorganische Chemie I der Ruhr-Universität Bochum und Gunda Rachut vom Vorstand der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) Stellung. (vom/26.02.2021)

Eine physische Teilnahme an der Sitzung ist pandemiebedingt nicht möglich. Jedoch können sich Interessierte bis Mittwoch, 3. März, 10 Uhr, zur Teilnahme an der Videokonferenz anmelden (E-Mail: nachhaltigkeitsbeirat@bundestag.de). Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt.

Liste der Sachverständigen