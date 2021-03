Der Übergang zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Bereich der Sozialpolitik in der Europäischen Union ist am Montag, 15. März 2021, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Grundlage ist ein Dokument der Europäischen Kommission (Ratsdokument Nr. 8799 / 19). Die Sitzung unter Leitung von Gunther Krichbaum (CDU/CSU) beginnt um 13.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zweieinhalb Stunden.

Die Sitzung wird ab Dienstag, 16. März, in der Mediathek auf www.bundestag.de abrufbar sein.

Mitteilungen der Europäischen Kommission

Die Mitteilung der EU-Kommission trägt den Titel „Effizientere Entscheidungsfindung in der Sozialpolitik: Ermittlung möglicher Bereiche für einen verstärkten Übergang zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit“ (Ratsdokument 8799 / 19).

Die Kommission schlägt darin unter anderem vor, dass zwei Bedingungen für eine qualifizierte Mehrheit erfüllt sein müssten: 55 Prozent der Mitgliedstaaten müssten zustimmen und der Vorschlag müsse von der Mehrheit der Mitgliedstaaten in Vertretung von mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung getragen werden. (ste/09.03.2021)