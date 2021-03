Liveübertragung: Freitag, 26. März, 17 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 26. März 2021, in erster Lesung über einen Gesetzentwurf, den die Fraktion Bündnis 90/die Grünen zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Tierschutzgesetzes (19/27752) eingebracht hat. Dieser soll im Anschluss an die halbstündige Beratung im Plenum in den federführenden Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Mitberaten und abgestimmt wird zudem ein Antrag der FDP-Fraktion (19/6285), in dem diese fordert, die Einhaltung des Tierschutzrechts zu kontrollieren. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat dazu bereits eine Beschlussempfehlung (19/10790) vorgelegt, in der er dazu rät, die Vorlage abzulehnen. Entschieden wird zudem über einen Antrag der AfD mit dem Titel „Verbesserung der Tierschutzkontrollen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung“ (19/16055). Auch diese Vorlage rät der Landwirtschaftsausschuss abzulehnen (19/17201).

Gesetzentwurf der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will Tierquälerei in Zukunft häufiger und härter bestrafen, wie aus ihrem Gesetzentwurf (19/27752) hervorgeht. Das Tierschutzgesetz und sein Vollzug würden dem Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz nicht gerecht, heißt es zur Begründung. „Das Tierschutzstrafrecht führt ein Schattendasein im Nebenstrafrecht.“

Zentrale Mängel seien „erhebliche Kontrolldefizite“ mit der Folge, dass Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nicht entdeckt und verfolgt würden, Vollzugsdefizite bei der Ahndung entdeckter Tierschutzstraftaten sowie eine Strafandrohung, die in keinem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlungen stehe. Die Fraktion fordert unter anderem, das Tierschutzgesetz bei Beibehaltung der strafbaren Tathandlungen in das Kernstrafrecht zu überführen.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion kritisiert, dass der Tierschutz in der Nutztierhaltungen in Deutschland weder einheitlich noch regelmäßig überwacht wird. In ihrem Antrag (19/6285) fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, verbindliche Kontrollintervalle von mindestens drei Jahren für Nutztierhaltungsbetriebe im Rahmen des Tierschutzgesetzes festzulegen.

Dazu sollen mit den Bundesländern Verwaltungsvereinbarungen zu Art und Umfang der Kontrollen nach bundeseinheitlichen Standards getroffen werden. Die an den Kontrollen beteiligten Behörden sollen außerdem durch finanzielle Unterstützung des Bundes von bis zu 140 Millionen Euro mit ausreichend Personal ausgestattet werden, um den Verpflichtungen nachkommen zu können. Den Tierhaltern dürften allerdings keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert in ihrem Antrag (19/16055) die Verbesserung der Tierschutzkontrollen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, auf effektivere Kontrollen bei tierhaltenden Betrieben hinzuwirken und mit Ländern und Kommunen wirkungsvollere Sanktionen bei Verstößen gegen geltendes Tierschutzrecht im Tierschutzgesetz festzulegen. Auch soll sie sich dafür einsetzen, dass die Defizite im Hinblick auf die Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe behoben werden und die entsprechenden Vollzugsbehörden mit ausreichend geschultem und qualifizierten Personal ausgestattet werden.

Die aus der Staatszielbestimmung Tierschutz folgende „Verpflichtung, Tiere in ihrer Mitgeschöpflichkeit zu achten“, solle im Tierschutzgesetz zum Ausdruck gebracht werden, indem der Eigenwert des Tieres in die Grundsatzbestimmung des Paragrafen 1 des Tierschutzgesetzes aufgenommen wird. Schließlich will die AfD ein nationales Kompetenzzentrum mit den Schwerpunkten Überwachung (Monitoring) der Einhaltung der geltenden Tierschutzbestimmungen gemäß Tierschutzgesetz und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sowie der stärkeren Vernetzung von tierschutzrelevanten Datenquellen errichten. (irs/eis/sas/23.03.2021)