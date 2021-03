Das sogenannte Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz steht am Montag, 22. März 2021, im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses. Der Entwurf der Bundesregierung zur Anpassung des Medizinprodukterechts an die Verordnung (EU) 2017 / 745 und die Verordnung (EU) 2017 / 746 soll (vorbehaltlich der Überweisung durch den Bundestag) zusammen mit Anträgen der FDP-Fraktion (19/26189) und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/25705) von den Sachverständigen bewertet werden. Die Sitzung unter Vorsitz von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 12.15 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird am Dienstag, 23. März, ab 12 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die bislang geltenden europäischen Medizinprodukte-Richtlinien verlangen, dass die EU-Mitgliedstaaten meldepflichtige Vorkommnisse mit Medizinprodukten zentral erfassen und bewerten. Die jeweils zuständige Bundesoberbehörde teilt das Ergebnis der Bewertung der zuständigen Landesbehörde mit, die über die erforderlichen Maßnahmen entscheidet. Die Befugnis, Maßnahmen zur Risikoabwehr auf Basis der Bewertung der Bundesoberbehörden anzuordnen, fällt somit bislang ausschließlich in die Zuständigkeit der Länder. Diese müssen der Empfehlung der Bundesoberbehörden nicht folgen, sondern entscheiden in eigener Verantwortung, ob und welche Maßnahmen sie zur Risikoabwehr ergreifen.

Zukünftig wollen Vorkommnismeldungen des Herstellers über die von der Europäischen Kommission eingerichtete und verwaltete Europäische Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) zentral erfasst werden. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten werden von der Datenbank automatisch über eingegangene Meldungen benachrichtigt. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die bei ihnen aufgetretenen Vorkommnisse und die dortigen Sicherheitsmaßnahmen im Feld zentral bewertet werden.

Risikobeseitigung zunächst durch den Hersteller

Vorgegeben ist, dass zunächst der Hersteller die für die Risikobeseitigung oder -minimierung erforderlichen Maßnahmen eigenverantwortlich veranlasst. Nur falls er dies nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig tut, soll die zuständige Behörde eingreifen, um die Bereitstellung des Produktes auf ihrem nationalen Markt zu untersagen oder zu beschränken, das Produkt zurückzurufen oder vom Markt zu nehmen. Die Europäische Kommission und die anderen Mitgliedstaaten müssen über die angeordneten Maßnahmen über Eudamed informiert werden. Damit wird zugleich ein sogenanntes Schutzklauselverfahren eingeleitet. Das bedeutet, dass alle anderen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission innerhalb von zwei Monaten Einwände gegen die Maßnahmen erheben können.

Werden Einwände erhoben, entscheidet die Europäische Kommission, ob die Maßnahme gerechtfertigt ist oder nicht. Werden keine Einwände erhoben, gilt die Maßnahme als gerechtfertigt und muss von den anderen Mitgliedstaaten entsprechend national umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund will die Bundesregierung soll abweichend von der bisherigen Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern die zuständige Bundesoberbehörde auch zu Anordnungen von Maßnahmen gegenüber den betroffenen Wirtschaftsakteuren ermächtigen, soweit dies zur Risikoabwehr erforderlich ist.

Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundes

Die Behörden der Länder sollen verpflichtet werden, die zuständige Bundesoberbehörde sofort zu informieren, wenn Erkenntnisse erlangen, dass von einem Produkt ein unvertretbares Risiko ausgeht oder ausgehen könnte. Für die Anordnung von Maßnahmen zur Abwehr eines derartigen Risikos gegenüber den Wirtschaftsakteuren sollen die Marktüberwachungsbehörden der Länder abweichend von der bisherigen Rechtslage jedoch nur noch dann zuständig sein, wenn Gefahr im Verzug vorliegt oder wenn Produkte nicht korrekt installiert, instandgehalten, gewartet, gelagert oder aufbereitet wurden

Die Ermächtigung der Bundesoberbehörden zur Anordnung von Maßnahmen gegen alle betroffenen Wirtschaftsakteure verschiebt die bisherigen Kompetenzen zugunsten des Bundes. Auch wenn es in der Vergangenheit keine nennenswerten Probleme mit der Aufteilung der Aufgaben zwischen Bundesoberbehörden und den Behörden der Länder gegeben habe, weil die Länder den Empfehlungen der Bundesoberbehörden in der Regel gefolgt seien, spricht aus Sicht der Bundesregierung das künftig unmittelbar geltende EU-Recht für diese Änderung. Mit dem neuen Konzept werde zudem die Rolle der Bundesoberbehörden gegenüber den Herstellern von Medizinprodukten sowie in der öffentlichen Wahrnehmung gestärkt, heißt es weiter.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert in ihrem Antrag (19/26189) Anpassungen der Corona-Teststrategie für das Jahr 2021. Für den Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen müsse das Angebot an Antigen-Schnelltests stetig erweitert werden. Die Abgeordneten fordern, vor allem in Alten-, Pflege-, Rehabilitations- und Behinderteneinrichtungen vermehrt Antigen-Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Antigen-Schnelltests sollten auch für den Eigengebrauch bereitgestellt werden.

Mit dem Ausbau digitaler Meldewege müssten Verzögerungen bei der Testübermittlung verhindert werden, schreibt die Fraktion. Mit verpflichtenden Sequenzierungen sollten mutierte Virusstämme rechtzeitig erkannt werden. Auf europäischer Ebene solle auf eine gemeinsame Präventions- und Teststrategie hingewirkt werden, um Reiseregularien gemeinschaftlich zu gestalten.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem Antrag (19/25705) eine massive Ausweitung der Kapazitäten für Corona-Schnelltests. Solche Tests seien überall dort sinnvoll, wo aus unterschiedlichen Gründen nicht mit PCR (Polymerase-Kettenreaktion, polymerase chain reaction) getestet werden könne. Sie eigneten sich ebenso für die Testung von Pflegepersonal, Besuchern in Pflegeeinrichtungen oder Personal in medizinischen Einrichtungen, für Lehrkräfte und die Bevölkerung in Hotspots.

Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, Anreize zu setzen für die massive Steigerung der Verfügbarkeit von Antigen-Schnelltests. Auch müsse die Abgabe von Schnelltests in Apotheken zur regelmäßigen Selbstanwendung ermöglicht werden. Zugleich sollte die Bevölkerung über die korrekte Anwendung von Schnelltests informiert werden. Ermöglicht werden müsse bei medizinischer Indikation auch die Kostenübernahme für Schnelltests. (vom/pk/10.03.2021)