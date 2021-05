Der Umgang mit Corona-Erkrankungen stand im Mittelpunkt einer halbstündigen Debatte am Donnerstag, 6. Mai 2021. Anträge der FDP-Fraktion mit dem Titel „Spätfolgen der Corona-Erkrankung ernst nehmen – Long-Covid-Behandlungszentren etablieren“ (19/29267) und der Linken mit dem Titel „Long-Covid als Berufskrankheit anerkennen und die Versorgung Betroffener sicherstellen“ (19/29270) wurden im Anschluss zur weiteren Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen.

Antrag der FDP

Die gesundheitlichen Folgen einer Corona-Erkrankung seien derzeit noch nicht hinlänglich beschrieben, schreiben die Liberalen in ihrem Antrag. Das liege einerseits an der Neuartigkeit des Krankheitsbildes und andererseits an fehlenden Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.

Die Bundesregierung solle deshalb gemeinsam mit den Bundesländern ein Long-Covid-Register entwickeln, das verschiedene Fälle systematisch erfasst und analysiert. Außerdem müssten künftige Forschungsstudien dauerhaft gefördert werden, heißt es. Darüber hinaus fordert die FDP gesetzliche Rahmenbedingungen für die Einrichtung spezieller Long-Covid-Behandlungszentren nach dem Vorbild Englands, wo diese bereits seit einiger Zeit in Planung seien.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag (19/29270), arbeitsbezogene Corona-Erkrankungen für alle Beschäftigungsgruppen als Berufskrankheit anzuerkennen. Dabei sollen vor allem Corona-Langzeitfolgen in den Blick genommen werden. Wie die Linksfraktion mit Verweis auf erste Studien schreibt, sind etwa zehn Prozent der Infizierten von Langzeitfolgen betroffen. Von der Regierung verlangt die Linksfraktion außerdem, Rahmenbedingungen für flächendeckende unabhängige Beratungsstellen für Betroffene von Berufskrankheiten zu schaffen.

Darüber hinaus spricht sich die Fraktion unter anderem dafür aus, zusätzliche Kapazitäten in Form von Reha-Kliniken und regional sowie fachübergreifenden Ambulanzen zu schaffen, die Covid-19 behandeln sowie Patientinnen mit Long-Covid und der Erkrankung Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom (ME/CFS). Die Antragsteller fordern zudem, die einschlägige Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten in der allgemeinmedizinischen Behandlung sicherzustellen sowie auf Bundesebene eine zentrale Beratungs- und Koordinationsstelle für die Belange von Menschen mit Corona-Langzeitfolgen sowie ME/CFS-Betroffenen einzurichten. (irs/ste/hau/06.05.2021)