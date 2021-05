Die Große Koalition sowie die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen wollen die Transparenzregeln für Abgeordnete strenger fassen. Der Bundestag hat am Donnerstag, 22. April 2021, in erster Lesung über einen von allen vier Fraktionen gemeinsam eingebrachten Entwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes (19/28784) debattiert und ihn im Anschluss zur weiteren Beratung in den Geschäftsordnungsausschuss überwiesen.

Nebeneinkünfte und Unternehmensbeteiligungen

So sollen künftig für Abgeordnete des Deutschen Bundestags schärfere Transparenzregeln gelten. Auch kleinere Einkünfte aus Nebentätigkeiten und geringere Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sollen dann öffentlich gemacht werden müssen. Laut einem vorab veröffentlichten Eckpunktepapier ist geplant, dass Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen bereits dann anzeigepflichtig sind, wenn sie im Monat 1.000 Euro übersteigen oder bei ganzjährigen Tätigkeiten im Kalenderjahr die Summe von 3000 Euro.

Bisher mussten Unternehmensbeteiligungen unter 25 Prozent Anteil nicht angegeben werden. In Zukunft soll die Veröffentlichungsgrenze bei solchen Beteiligungen bei fünf Prozent Anteil am Unternehmen liegen, unabhängig davon, ob es sich um Kapital- oder Personengesellschaften handelt. (sas/22.04.2021)