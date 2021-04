„Zurück zu alter Stärke – Die Zukunft der deutschen Exportwirtschaft sichern“ (19/28767) lautet der Titel eines Antrags der FDP-Fraktion, der am Mittwoch, 5. Mai 2021, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie ist. Die Sitzung unter Leitung von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 11.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/28767) auf, Exportwirtschaft und Freihandel zu stärken. Die Abgeordneten plädieren dafür, dass der Mittelstand leichter an Hermes-Exportkreditgarantien kommt. Dazu sollten das Deckungsverfahren vereinfacht und gezielte Bankangebote bei Finanzierungen von Auftragswerten unter fünf Millionen Euro gemacht werden. Generell müsse die Außenwirtschaft unbürokratischer werden, heißt es in der Vorlage weiter.

Den Freihandel wollen die Liberalen mit einer Ratifizierung des EU-Kanada-Abkommens Ceta befördern. Außerdem solle sich die Bundesregierung für ein ähnliches Abkommen für den transatlantischen Wirtschaftsraum zwischen Nordamerika und Europa stark machen. Weitere Freihandelsabkommen sollten ebenfalls vorangetrieben werden.

Die Abgeordneten begründen ihren Vorstoß damit, dass die Exportmärkte nach Corona nicht mehr die gleichen wie vor der Krise seien. Gerade der industrielle Mittelstand wird nach Ansicht der FDP mehr Möglichkeiten zur Exportfinanzierung benötigen. Zu den pandemiebedingten Herausforderungen komme, dass die Bundesregierung dem internationalen Handel nicht die nötige Priorität einräume. (pez/26.04.2021)