Der Bundestag hat am Donnerstag, 6. Mai 2021, erstmals den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze“ (19/28901) beraten. Nach halbstündiger Debatte wurde die Initiative zusammen mit einem Antrag der FDP zum Datenschutz im Kampf gegen Steueroasen (19/29264) zur weiteren Beratung an den federführenden Finanzausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die in dem Gesetz enthaltenen Abwehrmechanismen sollen es Personen und Unternehmen erschweren, durch Geschäftsbeziehungen zu Staaten und Gebieten, die auf der EU-Liste der nicht kooperativen Steuergebiete geführt werden, in Deutschland Steuern zu vermeiden. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehört etwa die Versagung von steuerlichen Vorteilen oder Abzügen.

Der Gesetzentwurf basiert auf den Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union zur sogenannten Schwarzen Liste sowie den verhandelten Maßnahmen der Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung). Die Umsetzung der Maßnahmen in nationales Recht dient laut Entwurf einem koordinierten Vorgehen der Mitgliedstaaten.

Antrag der FDP

Die Liberalen hegen in ihrem Antrag Zweifel daran, ob sich die am automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (AIA) teilnehmenden Länder „lückenlos an die Vorgaben zur Wahrung der Datensicherheit, des Datenschutzes und der Menschenrechte halten“. Namentlich nennt die Fraktion dabei Staaten wie Aserbaidschan, China, Kolumbien, Pakistan, Russland oder Saudi-Arabien.

Der automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz von Deutschland solle deshalb künftig nur dann auf neue Staaten ausgeweitet werden, wenn der Deutsche Bundestag dieser Ausweitung zuvor zustimmt und die Gewährleistung von Datensicherheit, Datenschutz und Menschenrechten geprüft hatte, schreiben die Abgeordneten. Das Abkommen könne bisher vom Bundesministerium der Finanzen ohne Beteiligung des Parlaments ausgeweitet werden. (ab/hau/ste/06.05.2021)