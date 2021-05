Die Bundesregierung will den Schutz vor digitalem Stalking verbessern. Der Bundestag hat am Donnerstag, 22. April 2021, erstmals über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Strafgesetzbuches (19/28679) beraten. Vorgesehen ist eine effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings. Die Vorlage wurde im Anschluss der Debatte in den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Ziel der geplanten Änderung des Strafgesetzbuches sei es, mehr Stalking-Fälle vor Gericht zu bringen und Täter konsequenter zur Verantwortung zu ziehen, erklärt die Bundesregierung.

Zwar werde das unbefugte Nachstellen einer Person bereits jetzt mit Freiheitsentzug oder mit Geldstrafe geahndet. Der geplante Gesetzentwurf sehe Änderungen des Straftatbestands der Nachstellung vor, um die Anwendung der Vorschrift in der Praxis zu erleichtern und die Strafbarkeitsschwelle zu senken. So soll im Gesetz etwa der Begriff „beharrlich“ durch „wiederholt“ ersetzt werden. Für besonders schwere Fälle soll künftig eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren möglich sein.

Cyberstalking soll erfasst werden

Erfasst werden sollen künftig auch die zunehmenden Fälle von Cyberstalking. Dabei werden die Opfer etwa durch so genannte Stalking-Apps ausgespäht. Täter auch ohne vertiefte IT-Kenntnisse könnten so unbefugt auf E-Mail- oder Social-Media-Konten sowie Bewegungsdaten von Opfern zugreifen und deren Sozialleben ausspähen, schreibt die Bundesregierung. Im Ergebnis würden die Betroffenen eingeschüchtert, falsche Identitäten vorgetäuscht und Opfer diffamiert. (sas/22.04.2021)