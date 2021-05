Liveübertragung: Donnerstag, 10. Juni, 9.05 Uhr

Über den Entwurf der Bundesregierung zur Novellierung des Klimaschutzgesetzes debattiert der Bundestag am Donnerstag, 10. Juni 2021. Ebenso wie die Unterrichtung der Bundesregierung zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2021 (19/27530), die Stellungnahme des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung zur Nachhaltigkeitsstrategie und der Arbeitsbericht der 19. Wahlperiode des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung soll der Regierungsentwurf im Anschluss an die einstündige Debatte an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit die Federführung übernehmen.

Im Falle des ebenfalls auf der Tagesordnung stehenden, aktuell aber noch nicht vorliegenden Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Strom-Übertragungsnetze in öffentlicher Hand bündeln nach dem Klimaschutz-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts“, soll der Ausschuss für Wirtschaft und Energie bei den Beratungen die Federführung übernehmen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes will die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben verschärfen und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankern. Die Gesetzesänderung sieht vor, die Zielvorgaben für weniger CO 2 -Emissionen anzuheben. Das Minderungsziel für 2030 soll um zehn Prozentpunkte auf mindestens 65 Prozent steigen. Das heißt, Deutschland soll bis zum Ende des Jahrzehnts seinen Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringern. Die höheren Ambitionen wirken sich auch auf die CO 2 -Minderungsziele in den einzelnen Sektoren wie der Energiewirtschaft, dem Verkehr oder dem Gebäudebereich bis zum Jahr 2030 aus.

Für das Jahr 2040 soll laut Bundesregierung ein Minderungsziel von mindestens 88 Prozent gelten. Auf dem Weg dorthin sieht das Gesetz in den 2030er Jahren konkrete jährliche Minderungsziele vor. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland Treibhausgasneutralität erreichen. Dann solle ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgas-Emissionen und deren Abbau herrschen.

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2021

Durch die Weiterentwicklung 2021 der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) will die Bundesregierung den umfassenden Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht werden. Die neue Fassung beruht auf der Agenda 2030, die 2015 von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Die Bundesregierung stellt darin nach eigenen Angaben dar, welche Aktivitäten zur Umsetzung der Strategie in der laufenden Legislaturperiode ergriffen worden sind und welche weiteren Maßnahmen geplant werden.

Die Weiterentwicklung lege die Basis „für eine grundlegende Reflektion und ambitionierte Stärkung der Nachhaltigkeitspolitik für die Dekade des Handelns (2020 - 2030)“, die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ausgerufen wurde, heißt es in der Unterrichtung. Dabei ziele die weiterentwickelte Strategie „auf die Erreichung einer stärkeren politischen Kohärenz“ ab und lege das Augenmerk auf die zentrale „Rolle gesellschaftlicher Akteure im Sinne eines Gemeinschaftswerks Nachhaltigkeit“. Im Einzelnen umfasst die Weiterentwicklung zahlreiche Punkte, die vom Kampf gegen den Hunger über die Sicherstellung nachhaltiger Produktionsmuster bis hin zur nachhaltigen Nutzung der Ozeane reichen. (chb/hau/26.05.2021)