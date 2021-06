Liveübertragung: Donnerstag, 10. Juni, 20.25 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 10. Juni 2021, über den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze“ (19/28901, 19/29643, /29643, 19/29997 Nr. 1.16) nach 30-minütiger Debatte ab. Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vor (19/30470).

Abstimmung über Oppositionsinitiativen

Zuvor wird in zweiter Beratung über einen Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/30510) entschieden. Damit will die Fraktion sicherstellen, dass eine von der EU-Liste nicht kooperativer Länder abweichende nationale Liste der „Steueroasen“ geschaffen werden kann. In dritter Beratung wird über einen Entschließungsantrag der Grünen (19/30511) entschieden, in dem dieses Anliegen noch einmal bekräftigt wird.

Abgestimmt wird auch über einen Antrag der FDP mit dem Titel „Datenschutz und Menschenrechte im Kampf gegen Steueroasen stärken“ (19/29264), zu dem eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses erwartet wird.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die in dem Gesetzentwurf (19/28901) enthaltenen Abwehrmechanismen sollen es Personen und Unternehmen erschweren, durch Geschäftsbeziehungen zu Staaten und Gebieten, die auf der EU-Liste der nicht kooperativen Steuergebiete geführt werden, in Deutschland Steuern zu vermeiden. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehört etwa die Versagung von steuerlichen Vorteilen oder Abzügen.

Der Gesetzentwurf basiert auf den Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union zur sogenannten Schwarzen Liste sowie den verhandelten Maßnahmen der Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung). Die Umsetzung der Maßnahmen in nationales Recht dient laut Entwurf einem koordinierten Vorgehen der Mitgliedstaaten.

Die Bundesregierung stimmt in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates (19/29643) den darin vorgebrachten Änderungswünschen der Länderkammer überwiegend zu oder sagt ihre Prüfung zu.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion will Datenschutz und Menschenrechte im Kampf gegen Steueroasen stärken. Sie fordert in ihrem Antrag (19/29264), den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (AIA) nur dann auf neue Staaten auszuweiten, wenn der Deutsche Bundestag dem zustimmt. Der Bundestag müsse es als gewährleistet sehen, dass Datensicherheit, Datenschutz und Menschenrechte bei der Übermittlung und Verarbeitung der auszutauschenden Finanzinformationen eingehalten werden. Die Einhaltung dieser Kriterien soll alle fünf Jahre für alle Länder, mit denen AIA-Daten von Deutschland geteilt werden, geprüft werden.

Zudem fordern die Abgeordneten, sich für stärkere Kontrollmechanismen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einzusetzen. Die Bundesregierung solle sicherstellen, dass für die AIA-Abwicklung nur Firmen eingesetzt werden, die nicht durch gesetzliche Regelungen ihre Informationen gegenüber einem Staat offenlegen müssen. Schließlich müsse die Bundesregierung dafür Sorge tragen, dass in Deutschland ansässige Privatpersonen und Unternehmen, deren AIA-Daten Opfer von Datendiebstahl geworden sind, unmittelbar darüber informiert werden. (ab/hau/09.06.2021)