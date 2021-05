Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 30. Januar 2020, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen.

EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetz: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes sowie des Gesetzes über die Errichtung des Bundesamtes für Justiz (19/16781) wurde zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Das EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetz soll geändert werden, um die EU-Verordnung 2017 / 2394 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden in deutsches Recht umzusetzen. Der Entwurf beinhaltet auch Regelungen, die es dem Bundesamt für Justiz künftig gestatten, seine Akten elektronisch zu führen und mit Einsendern elektronisch zu kommunizieren.

Diskriminierung der Pflegekinder: „Diskriminierung der Pflegekinder abschaffen“ lautet der Titel eines Antrags der AfD-Fraktion (19/16858). Der Antrag wird federführend im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beraten. Die AfD hatte die Federführung beim Ausschuss für Arbeit und Soziales beantragt, konnte sich damit aber gegen die Mehrheit der übrigen Fraktionen nicht durchsetzen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Regelung im Achten Kapitel Abschnitt 1 und 2 des Sozialgesetzbuches VIII und die entsprechenden Durchführungsvorschriften zur Kostenheranziehung von jungen Menschen in Vollzeitpflege abzuändern. Danach sollen Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege von ihren Einkünften aus selbstständiger und nichtselbstständiger Arbeit keinen finanziellen Beitrag dafür erbringen müssen, dass sie eine vollstationäre Betreuung durch eine Pflegefamilie oder eine Pflegeeinrichtung in Anspruch nehmen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (18/12330) biete mit einem Freibetrag und der Reduzierung des Kostenanteils auf 50 Prozent nur eine oberflächliche, aber wenig wirksame Lösung des Problems, da sowohl die inhärente Chancenungleichheit als auch der bürokratische Mehraufwand und Willkür der Jugendämter weiter bestehen bleiben. Aus Sicht der AfD bliebe der in ihrem Antrag aufgegriffene Missstand weiterhin bestehen.

Aufstiegsfortbildung: „Aufstiegsfortbildung praxisnah und umsetzbar fördern“ lautet der Titel eines weiteren Antrags der AfD (19/16859), der zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen wurde. Die Bundesregierung wird aufgefordert, Anreize für die Länder zu schaffen, damit diese unbürokratische und vereinfachte Verfahren sowohl für die Antragstellung zur Teilnahme an einer Aufstiegsfortbildung als auch für das Aufstiegs-BAföG einführen können. Die Bundesmittel für die Verbesserung der Aufstiegsfortbildung sollten erhöht werden. Evaluationen mit Blick auf Teilnehmerzahlen, die Wahl der Fortbildungsmaßnahmen sowie die Wahl der Bildungseinrichtungen sollten alle zwei Jahre vorgenommen werden. Bundesländer, in denen die Angebote der Aufstiegsfortbildung zurückhaltend wahrgenommen werden, will die AfD besonders umwerben und Anreize schaffen, damit deren Probleme gelöst werden können. Weitere Anreize sollten laut AfD geschaffen werden, damit Bildungsträger den Teilnehmern, die eine Aufstiegsfortbildung erfolgreich abgeschlossen haben, im Nachhinein die Kosten erlassen können.

Investitionen für Deutschland: „Sinnvolle Investitionen für Deutschland ohne neue Schulden“ (19/16860) ist ein weiterer Antrag der AfD-Fraktion überschrieben, der federführend im Haushaltsausschuss beraten wird. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, sich bei der Investitionsplanung nicht von aggregierten Gesamtsummen leiten zu lassen und Anstiege derselben nicht per se als Erfolgsmeldung zu verbuchen. Stattdessen solle sie sich an Bedarfskatalogen und am Werteverzehr des Anlagevermögens orientieren und die Einzelfallprüfung von Kosten und Nutzen bei der Beurteilung von Investitionen wieder in den Vordergrund stellen, um so auch einen besseren Mittelabfluss zu gewährleisten. Ferner verlangt die Fraktion, den Schwerpunkt der Investitionen wieder stärker auf Sachinvestitionen und vor allem Infrastrukturinvestitionen in Deutschland zu legen. Die Deregulierung solle vorangetrieben werden, damit sinnvolle Investitionen nicht an der eigenen Bürokratie scheitern.

Kohleregionen: Ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen zukunftsfähig machen“ (19/16845) wird federführend im Ausschuss für Wirtschaft und Energie beraten. Die Abgeordneten fordern unter anderem darin für Beschäftigte in der Kohleindustrie eine staatliche Weiterbeschäftigungs- und Einkommensgarantie im geplanten Gesetzentwurf für ein Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (19/13398) zu verankern. Dazu seien in enger Abstimmung mit den zuständigen Gewerkschaften, mit den Betreibern der Braunkohletagebaue und -kraftwerke Verträge abzuschließen, mit dem Ziel betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen, ohne die Betreiber von ihren Pflichten zur Sanierung der Tagebaue sowie von ihren finanziellen Verpflichtungen zu entheben. Entsprechende finanzielle Mittel soll durch den Bund zur Verfügung gestellt werden. Wo auch ein entsprechender Wechsel in ein anderes Unternehmen in der Region nicht möglich oder nicht zumutbar sei, müsse die Weiterbeschäftigungs- und Einkommensgarantie über Transfergesellschaften oder staatliche Beschäftigungsgesellschaften gewährleistet seien.

Clubszene: „Die ,Blackbox' Clubszene – Kreativ und wirtschaftlich“ lautet der Titel eines Antrags der FDP-Fraktion (19/16833), der federführend im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen beraten wird. Danach soll die Bundesstiftung Baukultur beauftragt werden, zu überprüfen, ob und inwieweit Clubs insbesondere in Städten als baukulturelles Erbe angesehen werden können. Außerdem soll die Baunutzungsverordnung entsprechend dahingehend verändert werden, Clubs und sonstige Kulturorte dieser Art in die Kategorie der „Anlagen für kulturelle und sportliche Zwecke“ neu einzuordnen.

Clubkultur: „Elektronische Tanz- und Clubkultur als immaterielles Kulturerbe unterstützen“ ist ein weiterer Antrag der FDP-Fraktion (19/16832) überschrieben, der zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen wurde. Danach soll die Bundesregierung potentielle Bewerbungen unterstützen, elektronische Tanz- und Clubkultur in das bundesweite Verzeichnis immateriellen Kulturgutes zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzunehmen. Dafür geworben werden soll auch im Rahmen des mehrstufigen Verfahrens zur Erstellung des bundesweiten Verzeichnisses des immateriellen Kulturerbes bei den Ländern, der Kulturministerkonferenz und der Deutschen Unesco-Kommission, potenzielle Bewerbungen zu unterstützen.

Verfassungsschutz: „Bürgerrechte und Sicherheit schützen – für einen wirksamen Verfassungsschutz“ (19/16875) lautet der Titel eines Antrags der FDP-Fraktion, der zur weiteren Beratung an den federführenden Innenausschuss überwiesen wurde. Die Bundesregierung soll nach dem Willen der FDP „im Rahmen ihrer Vorschläge zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts auf eine Ausweitung der Quellen-Telekommunikationsüberwachung und der Online-Durchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz“ (BfV) ebenso verzichten wie auf eine „Streichung der strengeren Voraussetzungen“ für die Speicherung der Daten von Minderjährigen unter 14 Jahren. In ihrem Antrag fordert die Fraktion die Bundesregierung zudem auf, auf die Einführung eines Betretungsrechts von Privaträumen zur Anbringung von Überwachungseinrichtungen für das BfV zu verzichten. Bevor neue Überwachungsmaßnahmen eingeführt werden, müssten die bestehenden Maßnahmen in einer „Überwachungsgesamtschau“ bewertet werden. Eine solche Gesamtschau zeige Lücken bei den Befugnissen der Sicherheitsbehörden auf, stelle aber auch sicher, „dass die Überwachung der Bürgerinnen und Bürger das erträgliche Maß nicht übersteigt“.

Schuldenbremse und Investitionen: Im federführenden Haushaltsausschuss beraten wird ein Antrag der FDP-Fraktion (19/16831) mit dem Titel „Schuldenbremse und Investitionen nicht gegeneinander ausspielen – Ausgabeprioritäten setzen statt Schuldenbremse verletzen“. Danach soll die Bundesregierung keine zusätzlichen konsumtiven Ausgaben anstoßen und zusätzliche Spielräume im Bundeshaushalt für Investitionen und Entlastungen nutzen. Bei den Investitionen soll nicht auf Masse, sondern auf Bedarfe und Notwendigkeiten gesetzt und der Anteil an Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung, Digitalisierung und Infrastruktur gesteigert werden.

Zukunftsinvestitionen: „In die Zukunft investieren – Kreditspielräume nutzen und erweitern“ lautet der Titel eines Antrags von Bündnis 90/Die Grünen (19/16841), der ebenfalls federführend im Haushaltsausschuss beraten wird. Die Bundesregierung soll danach angesichts der Klimakrise und der enormen Investitionsbedarfe bei Digitalisierung, öffentlicher Infrastruktur, Bildung, Wohnungsbau, Mobilität, angesichts niedriger Zinsen und der stagnierenden Konjunktur die Möglichkeiten der Kreditfinanzierung von Investitionen in Klimaschutz nutzen. Die Schuldenbremse soll zudem im Grundgesetz weiterentwickelt und mit einer verbindlichen Investitionsregel verknüpft werden. Für Nettoinvestitionen soll eine Neuverschuldung bis zu einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes möglich sein, solange der Schuldenstand unter der Maastricht-Marke von 60 Prozent liege. Diese Gelder seien in einen Bundesinvestitionsfonds zu überführen, der als Sondervermögen im Bundeshaushalt nicht der Jährlichkeit des Haushalts unterliegen soll.

Einwanderung und Gesundheitswesen: „Hohe Versorgungsqualität in der Einwanderungsgesellschaft sicherstellen, interkulturelle Öffnung im Gesundheitswesen fördern“ lautet der Titel eines weiteren Antrags von Bündnis 90/Die Grünen (19/16844), der zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Gesundheit überwiesen wurde. Darin fordern die Grünen bundesweite Standards für Anerkennungsverfahren bei Pflege- und Gesundheitsberufen für Inhaberinnen und Inhaber von Qualifikationen aus dem Ausland bundesweit zu schaffen. Um bestehende Rechtsunsicherheiten sowie den hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand für die Antragstellenden so weit wie möglich zu reduzieren, sollen die Verfahren transparent und effizient ausgestaltet werden. Außerdem soll die Repräsentanz von Menschen mit Migrationsgeschichte in den Führungsgremien des Gesundheitswesens zu sowie eine diversitätsorientierte Beschäftigungspolitik im deutschen Gesundheitswesen gefördert werden.

USA-Iran-Konflikt: „Im Konflikt zwischen den USA und Iran auf Deeskalation setzen, Krisendiplomatie verstärken und Bundeswehr aus dem Irak abziehen“ ist ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (19/16847) überschrieben, der federführend im Auswärtigen Ausschuss beraten wird. Die Abgeordneten fordern darin die Bundesregierung auf, den Bundeswehreinsatz „Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte – Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung fördern in Irak und Syrien“ zu beenden und alle deutschen Soldatinnen und Soldaten aus dem Irak abzuziehen. Darüber hinaus soll die Eskalation zwischen den USA und dem Iran verurteilt werden. Der Eskalation sollen stattdessen diplomatische Lösungsansätze entgegengesetzt und die Brüche des Völkerrechts auf beiden Seiten unmissverständlich benannt werden. (vom/30.01.2020)