Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 24. Juni 2021, nach einstündiger Debatte namentlich über den Entwurf der Bundesregierung für ein erstes Gesetz zur Änderung des Klimaschutzgesetzes (19/30230) ab. Zur Abstimmung hat der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/30949). Die FDP (19/30986) und die Grünen (19/30987) haben dazu jeweils einen Entschließungsantrag eingebracht.

Abstimmung über Grünen-Anträge zum Klimaschutz

Zudem stimmen die Abgeordneten über zwei Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Klimapolitik ab: Im ersten fordert die Fraktion „Klimapartnerschaften als Kern einer strategischen Klimaaußenpolitik“ (19/28785), der zweite trägt den Titel „Klimaschutz ist jetzt“ (19/29294).

Der Umweltausschuss hat zur Abstimmung jeweils eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/30949).

Abstimmung über Gesetzentwürfe

Abschließend beraten wird zudem über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018 / 2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz“ (19/27672), mit dem Zulassungsverfahren von Anlagen zur Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen effizienter werden sollen. Eine Beschlussempfehlung des Umweltausschusses liegt dazu vor (19/30954).

Auch über einen Gesetzentwurf zum Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur (19/27453, 19/28407, 19/28605 Nr. 1.16) soll dann entschieden werden. Dazu hat der Wirtschafts- und Energieausschuss eine Beschlussempfehlung (19/30899) und einen Bericht (19/30109) vorgelegt. Zur Abstimmung liegt auch ein Bericht des Haushaltsausschusses gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages zur Finanzierbarkeit vor (19/30910). FDP (19/30988) und Grüne (19/30989) haben Entschließungsanträge eingebracht.

Entschließungen geplant

In einer Entschließung des Bundestages zum Gesetzentwurf zum Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur (19/27453) soll die Bundesregierung unter anderem aufgefordert werden, für die Dauer der Übergangsregulierung konkrete Vorschläge für zusätzliche Förderinstrumente vorzulegen. Auch soll sie prüfen, wie die Förderinstrumente für die Dauer der Übergangsregulierung mittels eines Absicherungsmechanismus ergänzt werden können, um zu verhindern, dass es bei Ausfall einzelner Ankerkunden des Wasserstoffstartnetzes durch die damit einhergehende Erhöhung der Wasserstoff-Netzentgelte für die verbliebenen Kunden zu einem kaskadenartigen Einbruch der Wirtschaftlichkeit kommt.

Auf europäischer Ebene soll die Regierung eine Änderung der Erdgasbinnenmarktrichtlinie, der Erdgasfernleitungsnetzzugangsverordnung und der Fernleitungsentgeltstrukturverordnung vorantreiben, um eine gemeinsame Regulierung und Finanzierung des Wasserstoffnetzes und des Erdgasnetzes zu ermöglichen. Dabei sei zu prüfen, ob entsprechende Anpassungen bereits im Rahmen des in Entstehung befindlichen Gasbinnenmarktpakets der EU-Kommission vorgenommen werden können. Auch soll die Regierung einen Gesetzesentwurf vorlegen, der eine gemeinsame Regulierung und Finanzierung des Wasserstoffnetzes und des Erdgasnetzes herbeiführt, sobald dies europarechtlich möglich ist.

In einer weiteren Entschließung zu der Verordnung der Bundesregierung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 wird die Regierung aufgefordert, sich im Rahmen der Verhandlungen auf EU-Ebene zur Festlegung von Kriterien für „grünen“ Wasserstoff dafür einzusetzen, „dass diese Regelungen mit den Anforderungen der Erneuerbaren-Energien-VO für die Markthochlaufphase vereinbar sind“.

Abstimmung über Verordnungen zum EEG und zu Carbon-Leakage

Abgestimmt wird darüber hinaus über eine Verordnung der Bundesregierung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 (19/29793, 19/29997 Nr. 2.4), zu der eine Beschlussempfehlung (19/30902) und ein Bericht (19/31012) des Wirtschafts- und Energieausschusses vorliegen.

Ebenfalls abschließend beraten wird eine Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage durch nationalen Brennstoffhandel (BEHG-Corbon-Leakage-Verordnung; 19/28163, 19/28605). Dazu liegt ein ein Entschließungsantrag der FDP vor (19/30990). Auch ein Antrag der Grünen bezieht sich auf die Regierungsvorlage. Die Fraktion fordert, die „Carbon-Leakage-Verordnung im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes gerecht und planungssicher auszugestalten“ (19/29295). Eine Beschlussempfehlung des Umweltausschusses zu beiden Vorlagen liegt dazu vor (19/30955).

Zehn Anträge der FDP

Abstimmen wird der Bundestag außerdem über zehn Anträge der FDP-Fraktion, in denen sie sich „für fairen Klimaschutz für Mieter und Vermieter“ (19/25246), eine „transatlantische Klimaschutzkooperation als Startschuss für ein globales Emissionshandelssystem“ (19/28686), „CO 2 -Speicherung als Voraussetzung für Klimaneutralität“ (19/29756), die „Ausweitung des EU-Emissionshandels statt CO 2 -Steuer und staatlich organisiertem Kohleausstieg“ (19/16487), für eine Europäische Wasserstoffunion (19/20020), für „bunten Wasserstoff für eine nachhaltige Wirtschaft“ (19/20021), für die Nutzung der „Potenziale der Digitalisierung, Gentechnik und sozialen Marktwirtschaft“ (19/24631), für ein ambitioniertes EU-Klimaziel mit Negativemissionstechnologien (19/25295), für einen Stresstest für das Energiesystem und nachhaltige Sicherung der Versorgung (19/29760), für eine koordinierte Energiewende (19/27819) und für eine „grüne Wand für Entwicklung und Klimaschutz“ (19/16425) einsetzt.

Dazu liegen Beschlussempfehlungen des Bauausschusses (19/30642), des Umweltausschusses (19/17726; 19/26707; 19/25908; 19/30899, 19/31009;19/30949 Buchstabe b), des Wirtschaftsausschusses (19/25648 Buchstabe a und b, 19/31021, 19/31019) und des Entwicklungsausschusses (19/20900) vor.

Vier Anträge der Linken

Abstimmen wollen die Abgeordneten ferner über vier Anträge der Linksfraktion, in denen sie sich dafür ausspricht, Strom-Übertragungsnetze zu verstaatlichen (19/29961) und CO 2 -Preise allein von Vermietern zahlen zu lassen (19/27191). Der Wirtschafts- und Energieausschuss hat zu beiden Anträgen eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/31020, 19/31018).

Außerdem fordert die Fraktion, den Neu- und Ausbau von Autobahnen zu stoppen (19/28778) und Fracking in Deutschland ohne Ausnahmen zu verbieten (19/19482). Zu ersterem Antrag liegt eine Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses vor (19/30744), zu letzterem eine des Umweltausschusses (19/14669).

Sechs Anträge der AfD

Abgestimmt wird zu dem über Anträge der AfD-Fraktion „Flugsicherheit auch bei Technologieoffenheit einer bedarfsgerechten Nachtbefeuerung von Windenergieanlagen sichern“ (19/22445), „Verbrauchswerte nach dem WLTP-Prüfverfahren für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge festschreiben“ (19/30960) und „Well-To-Wheel-Prinzip bei der Bewertung der Flottenemissionen einführen“ (19/30961).

Zu einem weiteren Antrag mit dem Titel „Naturschutzfachliche Bewertung des Einflusses von Windenergieanlagen auf den Insektenschwund“ (19/22455) liegt eine Beschlussempfehlung des Umweltausschusses vor (19/23263). Zum Antrag mit dem Titel „Mensch und Umwelt schützen – Entprivilegierung von Windenergieanlagen“ (19/22448) hat der Energieausschuss eine Beschlussempfehlung abgegeben (19/23181). Vom Umweltausschuss liegt darüber hinaus eine Beschlussempfehlung (19/27492) zu dem Antrag „Wasserkraftanlagen naturschutzverträglich ausgestalten – Lebensräume für den Lachs erhalten“ (19/26897) vor. Von der Tagesordnung abgesetzt wurde der Antrag „Windindustrie gehört nicht in den Meeresraum – Keine Ausweisung von Vorranggebieten für Windindustrie in der Ausschließlichen Wirtschaftszone im Rahmen der Raumordnung vornehmen“ (19/30405).

Erster Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Bundesregierung will die nationalen Klimaschutzziele verschärfen und Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral machen. Das ist der zentrale Inhalt des Entwurfs eines ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (19/30230). Mit dem Gesetzentwurf reagiert die Bundesregierung auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, wonach das Klimaschutzgesetz von 2019 in Teilen mit den Grundrechten unvereinbar ist. Laut dem Gesetzentwurf wird für 2030 ein neues Zwischenziel von 65 (statt wie bisher 55) Prozent Treibhausgasminderung gegenüber dem Jahr 1990 vorgegeben. Bis zum Jahr 2040 soll die Minderung 88 Prozent betragen. Bis 2045 sind die Treibhausgasemissionen so weit zu verringern, dass Treibhausgasneutralität erreicht wird.

Um diese Vorgaben einzuhalten, werden die Minderungsziele für die einzelnen Sektoren (Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft) neu festgelegt. Besonders stark in die Pflicht genommen wird dabei die Energiewirtschaft, die ihre Jahresemissionsmenge von 280 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent im Jahr 2020 auf 108 Millionen Tonnen im Jahr 2030 verringern muss. Für die Jahre 2031 bis 2040 werden sektorübergreifend jährliche Minderungsziele festgelegt. Wie diese zwischen den Sektoren aufgeteilt werden, soll im Jahr 2024 entschieden werden.

In seiner Stellungnahme begrüßt der Bundesrat grundsätzlich den Änderungsentwurf. Er weist jedoch darauf hin, dass die Bundesregierung nun in der Pflicht stehe, die richtigen Weichen für die Zielerreichung zu stellen. Im Einzelnen schlägt der Bundesrat vor, den Gesetzentwurf durch einen Absatz zu ergänzen, der vorschreibt, die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu verbessern. Die Bundesregierung stimmt diesem Vorschlag in ihrer Gegenäußerung nicht zu. Sie argumentiert, dass eine eigenständige Regelung zur Klimaanpassung nicht ohne Weiteres in die derzeitige Systematik des Klimaschutzgesetzes passe.

Erster Antrag der AfD

Nächtliche Annäherungen von Flugzeugen an unbeleuchtete Luftfahrthindernisse sind aus Sicht der AfD ebenso gefährlich wie Annäherungen von Flugzeugen an unbeleuchtete Luftfahrthindernisse bei Nebel und schlechter Sicht.

Sichergestellt werden müsse, so die Fraktion in ihrem ersten Antrag (19/22445), dass im Falle eines Ausfalls der Steuerungseinrichtung für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung automatisch eine Dauerkennzeichnung aktiviert wird, um die Flugsicherheit zu gewährleisten.

Weitere Anträge der AfD

So fordert die AfD in einem Antrag (19/30960) die rechtsverbindliche Erklärung, dass die in dem vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Woldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Procedure) gemessenen Verbrauchswerte bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen für die Berechnung und Einhaltung der Flottenverbräuche und die daraus gegebenenfalls resultierenden Strafzahlungen für die Fahrzeughersteller gemäß den Vorgaben der EU verbindlich sind und nicht durch die Werte, die aufgrund der ab 1. Januar 2021 bei den Typgenehmigungsbehörden durch Auswertung der OnBoard-Fuel-Consumption-Meter (OBFCM) errechneten tatsächlichen Verbrauchswerte nachträglich korrigiert werden können.

Die AfD-Fraktion fordert unter anderem eine „naturschutzfachliche Bewertung des Einflusses von Windenergieanlagen auf den Insektenschwund“. In einem ihrer weiteren Antrag (19/22455) verweist die Fraktion auf eine entsprechende Studie. Neben der naturschutzfachlichen Bewertung benötige es zudem einer Nachhaltigkeitsbewertung bezüglich der quantitativen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die noch verbliebenen Insektenpopulationen, schlägt die Fraktion vor.

Die AfD-Fraktion fordert außerdem ein Ende der Privilegien für Windenergieanlagen. Es gehe darum, Mensch und Umwelt zu schützen, schreiben die Abgeordneten in einem weiteren Antrag (19/22448). Die Abgeordneten formulieren darin Pläne für verschärfte Prüfpflichten für Anlagenbauer und gesetzliche Sanktionen bei Nichtbeachten dieser Pflichten.

Für strengere Vorschriften für Wasserkraftwerke und einen besseren Schutz des Atlantischen Lachses spricht sich die AfD-Fraktion in einem anderen Antrag (19/26897) aus. In einem weiteren Antrag (19/30961) fordert die Fraktion „bei der Überarbeitung der CO 2 -Flottengrenzwerte für Pkw und Nutzfahrzeuge das sogenannte 'Well-To-Wheel'-Prinzip für die Bewertung der Flottenemissionen einzuführen“. Dadurch sollen laut Fraktion gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Kraftstoffen erreicht werden.

Erster Antrag der Grünen

Für Klimapartnerschaften als Kern einer strategischen Klimaaußenpolitik spricht sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrem ersten Antrag (19/28785) aus. Darin fordert sie die Bundesregierung auf, „endlich eine ambitionierte, kohärente Klimaaußenpolitik-Strategie im Sinne der Förderung einer globalen sozial-ökologischen Transformation zu entwickeln und im Bundeskabinett zu beschließen“.

Konkret verlangen die Antragsteller von der Bundesregierung, spätestens auf dem Petersberger Klimadialog im Mai konkret zuzusagen, das nationale deutsche Klimaziel für 2030 auf 70 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990 zu erhöhen und den Kohleausstieg in Deutschland auf das Jahr 2030 vorzuziehen. Auf internationalem Parkett soll die Bundesregierung gemeinsam mit Partnern für eine globale Energie- und Verkehrswende, einen vollständigen Atomausstieg und einen Kohleausstieg werben. Außerdem soll sie zusammen mit der EU eine Klimapartnerschaft mit den USA begründen, die ein transatlantisches Netzwerk etabliert. Gegenüber China soll sich die Bundesregierung dafür einsetzen, aus der Kohle auszusteigen und das angekündigte chinesische Klimaziel ehrgeiziger zu formulieren.

Zweiter Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die Bundesregierung auf, noch in dieser Legislaturperiode eine Reform des Klimaschutzgesetzes vorzulegen, in der für 2030 ein Klimaschutzziel von minus 70 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 festgelegt wird. In ihrem zweiten Antrag (19/29294) verlangt die Fraktion außerdem, einen Gesamtplan festzulegen mit dem Ziel, Klimaneutralität deutlich vor 2050 zu erreichen.

Im Einzelnen sprechen sich die Antragsteller dafür aus, den Ausbau der erneuerbaren Energien ab sofort deutlich zu beschleunigen und den nationalen CO 2 -Preis für die Bereiche Wärme und Verkehr anzuheben. Konkret soll die Erhöhung des CO 2 -Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorgezogen werden; danach soll der Preis weiter ansteigen. Außerdem fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter anderem, Solaranlagen auf Dächern zum Standard zu machen, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen und den Einbau neuer Ölheizungen in Gebäuden ab 2021 grundsätzlich nicht mehr zuzulassen.

Zweiter Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die EU-Richtlinie, die mit dem Gesetzentwurf in nationales Recht umgesetzt werden soll, hat das Ziel, Zulassungsverfahren für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie effizient und für den Vorhabenträger weniger kompliziert zu gestalten (19/27672).

Zu diesem Zweck soll unter anderem das Bundes-Immissionsschutzgesetz durch einen neuen Paragraf 16b ergänzt werden. Dieser sieht vor, dass beim Repowering (Ersetzen alter Anlagen durch neue) im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nur Anforderungen geprüft werden müssen, wenn durch das Repowering nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erheblich sein können.

Dritter Gesetzentwurf der Regierung

Die Bundesregierung will mit ihrem dritten Gesetzentwurf, den Weg für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur bereiten. Zugleich sollen mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht“ (19/27453) EU-Vorgaben in nationales Recht umgesetzt werden.

Es gehe um erste regulierungsrechtliche Grundlagen für eine Wasserstoffnetzinfrastruktur, bevor ein Ordnungsrahmen auf europäischer Ebene neue Anpassungen erfordern wird, erklärt die Bundesregierung. Für die Umwidmung von Gasleitungen, den Neubau von Wasserstoffleitungen und für die Integration bestehender privater Infrastrukturen brauche es Planungs- und Investitionssicherheit. Die Regelung sei indes auch deswegen für den Übergang gedacht, weil es perspektivisch um eine Integration von Wasserstoff ins Gesamtenergiesystem gehe und Erfahrungen etwa mit der Umsetzung der Wasserstoffstrategie in künftige Regelungen einfließen würden. In den aktuellen Gesetzentwurf seien nun entsprechende Formulierungen für Übergangsregulierungen aufgenommen worden.

Der Bundesverwaltung entstehen jährliche Mehrkosten von etwa 8,2 Millionen Euro bei einmaligen Umstellungskosten von etwa 1,65 Millionen Euro. Auf die Wirtschaft kommen den Berechnungen zufolge ein jährlicher Aufwand in Höhe von rund 12,7 Millionen Euro sowie ein einmaliger Aufwand in Höhe von rund zwölf Millionen Euro zu. Der Nationale Normenkontrollrat erklärt, keine Einwände gegen die formulierten Gesetzesfolgen zu hegen.

Verordnung zur Umsetzung des EEG 2021

Die Bundesregierung hat eine Verordnung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG; 19/29793) vorgelegt, mit der sie Details zu Wasserstoff, Gülleanlagen und Agro-PV-Anlagen regeln will. Konkret geht es um eine Definition von „grünem Wasserstoff“ und Folgen für die Befreiung von der EEG-Umlage. Die Anforderungen würden so gesetzt, dass sie einen schnellen Markthochlauf der Technologie unterstützten und Mindestanforderungen an den „glaubhaften Strombezug aus erneuerbaren Energien stellen“, heißt es in der Vorlage. Als grüner Wasserstoff gilt demnach nur der, der innerhalb der ersten 5.500 Vollbenutzungsstunden eines Kalenderjahres in einer Einrichtung zur Herstellung von grünem Wasserstoff elektrochemisch hergestellt wird und bestimmte Anforderungen an den Strombezug einhält.

Für kleine Gülleanlagen gibt es künftig eine Anschlussförderung nach Ablauf des bisherigen 20-jährigen Förderzeitraums. So werde sichergestellt, dass diese Anlagen wirtschaftlich weiterbetrieben werden können, heißt es. Bei den Änderungen zu Agro-Solaranlagen geht es um neue Flächen wie zum Beispiel Obstanbauflächen, die künftig gleichzeitig für Solaranlagen genutzt werden können sollen.

Verordnung zur Vermeidung von Carbon-Leakage

Die Bundesregierung will vermeiden, dass Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern, um der seit Anfang 2021 in Deutschland geltenden CO 2 -Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Wärme zu entgehen. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung jetzt dem Bundestag die Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage durch den nationalen Brennstoffemissionshandel (19/28163) übersandt.

Die Verordnung beruht auf der Verordnungsermächtigung nach Paragraf 11 Absatz 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG). Sie setzt ein Eckpunktepapier der Bundesregierung um und berücksichtigt zudem einen Entschließungsantrag, den der Bundestag im Oktober 2020 angenommen hatte. Vorgesehen sind Kompensationsmaßnahmen für Unternehmen, die vom CO 2 -Preis besonders betroffen sind und bei denen deshalb die Gefahr besteht, dass sie ins Ausland abwandern, wo dieser CO 2 -Preis nicht erhoben wird („Carbon Leakage“). Grundlage für die Beurteilung der Verlagerungsrisiken ist die Sektorenliste des EU-Emissionshandels. Zudem enthält die Verordnung die Möglichkeit, in einem nachgelagerten Prüfungsverfahren weitere Sektoren zu identifizieren, bei denen ein Carbon-Leakage-Risiko besteht.

Dritter Antrag der Grünen

Vorschläge für die Ausgestaltung der Carbon-Leakage-Verordnung macht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrem dritten Antrag (19/29295). Darin fordert sie, nachvollziehbare branchenspezifische Kompensationslösungen für Unternehmen festzulegen, die im internationalen Wettbewerb stehen und nachweisbar Nachteilen durch die CO 2 -Bepreisung unterliegen, die nicht im Gegenzug durch die Senkung der EEG-Umlage kompensiert werden. Der maximale Umfang der Kompensationen soll nach den Vorstellungen der Antragsteller 75 Prozent nicht übersteigen.

Um zu verhindern, dass Unternehmen ins Ausland abwandern, seien „transparente und passgenaue Kompensationsmechanismen“ erforderlich, „die den sozial-ökologischen Umbau als Anspruch haben und ungerechtfertigte Mitnahmeeffekte verhindern“, heißt es im Antrag.

Expertenbericht zu Treibhausgasemissionen

Im Jahr 2020 hat der Gebäudesektor die Zielvorgaben für die Treibhausgasemissionen verfehlt, während alle anderen Sektoren ihr jeweiliges Ziel wahrscheinlich oder sicher erreicht haben. Dies geht aus dem Bericht des Expertenrats für Klimafragen zur Vorjahresschätzung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2020 (19/29683) hervor, der dem Bundestag zugeleitet worden ist.

Der Expertenrat für Klimafragen besteht aus fünf Fachleuten und wurde zum 1. September 2020 berufen. Seine Einrichtung geht auf das 2019 beschlossene Bundes-Klimaschutzgesetz zurück. In seinem Bericht bewertet der Expertenrat die vom Umweltbundesamt vorgelegten Emissionsdaten für das Jahr 2020.

Dem Bericht zufolge hat die Covid-19-Pandemie insbesondere im Verkehrssektor einen wesentlichen Einfluss auf die Emissionsdaten gehabt. Im Energiesektor spielten demnach auch der niedrige Erdgas- und Ölpreis sowie das Wettergeschehen eine Rolle. Zur Weiterentwicklung der Wirkungsweise des Klimaschutzgesetzes regt der Expertenrat an, einen zusätzlichen Prüfmechanismus für diejenigen Sektoren zu etablieren, die gemäß Vorjahresschätzung des Umweltbundesamtes das Sektorziel für das Vorjahr erreicht haben.

Erster Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion hat einen Vorschlag zur Kostenteilung bei energetischer Sanierung vorgelegt. In ihrem Antrag (19/25246) fordern die Abgeordneten die Einführung einer Teilwarmmiete. Damit würden Zahlungen und Kosten zwischen Vermietern und Mietern so aufgeteilt, dass beide Seiten profitieren und die Sanierung im Gebäudebestand in Schwung kommt, argumentieren sie. Dies sei ein fairer Klimaschutz für Mieter und Vermieter.

Bei dem Modell würden Heizkosten in Grundkosten und nutzungsabhängige Kosten aufgeteilt. Nettokaltmiete und Grundheizkosten ergeben den Angaben zufolge die Teilwarmmiete, die Mieter an Vermieter zahlen. Letztere sorgen für die Grundbeheizung der Wohnung. Der nutzungsabhängige Teil geht ebenfalls an den Vermieter und wird am Jahresende verbrauchsabhängig abgerechnet. Vermieter erhielten so einen Anreiz, in klimaschonende Technologien zu investieren, Mieter profitierten von den sinkenden nutzungsabhängigen Kosten.

Zweiter Antrag der FDP

Für eine transatlantische Klimaschutzkooperation als Startschuss für ein globales Emissionshandelssystem spricht sich die FDP-Fraktion in ihrem zweiten Antrag (19/28686) aus. Konkret fordert sie die Bundesregierung auf, sich für einen gemeinsamen grenzüberschreitenden Handel mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten zu engagieren.

Außerdem soll sie sich für intensive Gespräche zwischen der EU und der US-Administration einsetzen mit dem Ziel, ein transatlantisches Emissionshandelssystem umzusetzen. Dabei müssen nach Ansicht der Antragsteller Zertifikate unterschiedlicher Emissionshandelssysteme gegenseitig anerkannt werden.

Dritter Antrag der FDP

Die unterirdische Speicherung von CO 2 soll nach dem Willen der FDP-Fraktion einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. In ihrem zweiten Antrag (19/29756) fordert sie die Bundesregierung auf, die CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) als festen Bestandteil der deutschen und europäischen Klimaschutzstrategie zu etablieren.

Um einen verlässlichen regulatorischen Rahmen für die Anwendung der CCS-Technologie zu schaffen, soll die Bundesregierung ein Kohlendioxidkreislaufwirtschafts- und -speicherungsgesetz erarbeiten. Aus Mitteln des Energie- und Klimafonds soll sie ein Klima-Investitionsprogramm auflegen, um Forschung und Entwicklung im Bereich klimafreundlicher Technologien inklusive CCS finanziell zu unterstützen.

Vierter Antrag der FDP

Der Bundestag soll die Bundesregierung nach dem Willen der FDP-Fraktion auffordern, die Ausweitung des EU-Emissionshandels (EU-ETS) auf den Verkehr und die Gebäude in Deutschland in die Wege zu leiten. In ihrem vierten Antrag (19/16487) fordern die Abgeordneten, parallel in Gesprächen mit Frankreich, den Benelux-Staaten und weiteren Mitgliedsstaaten der EU „auf ein gemeinsames Vorgehen hinzuwirken“.

Weiter wollen die Liberalen, dass im Gegenzug zur nationalen Einbeziehung aller Brennstoffemissionen in den EU-Emissionshandel „alle überflüssigen, teuren und für Wirtschaft und Verbraucher restriktiven Regulierungen“ abgebaut werden. Auch die Einbeziehung von Treibhausgasemissionen aus der Land- und Forstwirtschaft müsse vorangetrieben werden.

Fünfter Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert in ihrem fünften Antrag (19/20020) eine „Europäische Wasserstoffunion“. Die Bundesregierung müsse das Thema während der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 vorantreiben, dem Bundestag müsse die ausstehende nationale Wasserstoffstrategie vorgelegt werden. Außerdem seien unkomplizierte Förderungen für die Technologie und für Anwendungsbereiche gefragt, und Wasserstoff müsse als Stütze der Versorgungssicherheit anerkannt werden.

Mit dem Antrag wollen die Abgeordneten den Druck auf die Bundesregierung bei dem Thema erhöhen. Diese schaffe es seit Monaten nicht, ihre angekündigte Strategie zum Wasserstoff vorzulegen, heißt es zur Begründung.

Sechster Antrag der FDP

Es seien ausreichende Mengen an Wasserstoff notwendig, um das Klimaschutz-Potenzial der Energie-Ressource nutzen zu können, schreibt die FDP-Fraktion in ihrem sechsten Antrag (19/20021). Da ein Großteil des Bedarfs in Deutschland deshalb über Importe zu decken sei, bedürfe es einer entsprechenden Infrastruktur sowie Wasserstoffpartnerschaften mit Produktionsländern in heißeren Regionen der Erde, heißt es.

Der aus Elektrolyse und erneuerbarem Strom hergestellte, „grüne“ Wasserstoff könne in großen Mengen nicht hergestellt werden. Es seien deshalb in der nationalen Wasserstoffstrategie neben dem „grünen“ auch der „blaue“ und „türkise“ Wasserstoff als CO 2 -neutral zu klassifizieren, schreiben die Abgeordneten. Von blauem Wasserstoff spreche man dann, wenn das durch seine Herstellung entstandene CO 2 in geologischen Formationen dauerhaft gespeichert werde.

Siebter Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion will mit ihrem siebten Antrag (19/24631) bei der Anpassung an den Klimawandel die Potenziale von Digitalisierung, Gentechnik und sozialer Marktwirtschaft nutzen. Unter anderem fordert die FDP, die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) strategischer zu gestalten und mehr Raum für Ideenwettbewerb, Innovation, Digitalisierung und privatwirtschaftliche Initiativen zu schaffen.

Außerdem soll die Bundesregierung auf europäischer Ebene für eine grundsätzliche Überarbeitung des EU-Gentechnikrechts eintreten.

Achter Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion spricht sich in ihrem achten Antrag (19/25295) dafür aus, die Möglichkeiten der geologischen CO 2 -Speicherung zu nutzen und so ein zusätzliches CO 2 -Einsparpotenzial von fünf Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu aktivieren. Aus dem 55-Prozent-Ziel, auf das sich die Staats- und Regierungschefs der EU im Dezember 2020 geeinigt haben, könnte damit nach Ansicht der FDP-Fraktion ein 60-Prozent-Ziel werden.

Die Bundesregierung soll sich deshalb nach dem Willen der Antragsteller dafür einsetzen, CO 2 aus der Atmosphäre zu entziehen und anschließend sicher geologisch zu speichern.

Neunter Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert in ihrem neunten Antrag (19/29760) eine Definition des Begriffs Versorgungssicherheit. Analog zu den Klimaschutzzielen müssten darauf aufbauend messbare Ziele für die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie entwickelt werden. Außerdem solle sich die Bundesregierung für gemeinsame europäische Kriterien zur sicheren Energieversorgung einsetzen und das bisherige Monitoring auf Bundesebene perspektivisch neu ausrichten.

Die Abgeordneten begründen ihren Vorstoß damit, dass man ein starkes und sicheres Fundament für die Energieversorgung wolle, das den Wandel hin zu einer treibhausgasneutralen Gesellschaft begleitet.

Zehnter Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert die Bundesregierung in ihrem zehnten Antrag (19/27819) auf, Wasserstoff in die allgemeine Definition von Gasen im Energiewirtschaftsrecht aufzunehmen. Beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft müsse eine strikte Trennung von Gas- und Wasserstoffinfrastruktur vermieden werden. Alle Betreiber von Wasserstoffnetzen müssten einer Regulierung unterworfen werden.

Zur Begründung heißt es, Wasserstoff müsse ganzheitlich gedacht werden. Es gebe die einmalige Chance, Klimaschutz und Wohlstand zu verbinden und dabei die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Technologie- und Industriestandort auszubauen: „Ein derart grundlegender Wandel kann nicht mit dem Ziel beginnen, sondern muss Schritt für Schritt angegangen werden.“

Elfter Antrag der FDP

Die FDP fordert in ihrem elften Antrag (19/16425) die Bundesregierung auf, die 2005 von der Afrikanischen Union beschlossene Grüne Wand-Initiative (GGWSSI) für die afrikanische Sahelzone künftig jährlich mit 50 Millionen Euro direkt zu unterstützen und sie außerdem als „etablierte Plattform für eine schnelle und effiziente Wiederherstellung intakter lebenswerter Landschaften“ im Sahel und darüber hinaus zu nutzen.

Ziel der Initiative sei es, auf einer Länge von 8.000 Kilometern von Dakar bis nach Dschibuti durch Schaffung eines Bands aus produktiven Landschaften der Desertifikation Einhalt zu gebieten und Millionen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen, schreiben die Grünen. Aufgrund ihrer enormen Akzeptanz zeigten inzwischen auch Länder anderer Regionen Interesse an einer Teilnahme. Ihrer Ansicht nach bietet sich daher die Chance, mit der Grünen Wand eine Initiative zu unterstützen, die international anerkannt sei und erste Erfolge aufweise.

Erster Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem ersten Antrag (19/29961) die Bundesregierung auf, die vier Stromübertragungsnetze in das Eigentum der öffentlichen Hand zu bringen. Für den Betrieb dieser Netze soll eine Infrastrukturgesellschaft des Bundes gegründet werden. Außerdem sollen bundeseinheitliche, sozial gerechte Netzentgelte festgeschrieben und Stromsperren verboten werden.

Die Energieversorgung habe dem Gemeinwohl und dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu dienen, heißt es im Antrag. Die für die Dekarbonisierung der Volkswirtschaft notwendigen Veränderungen in der Strominfrastruktur hingen derzeit zu stark von den Partikularinteressen der vier privaten Übertragungsnetzbetreiber ab. Diese „private Oligopolform“ habe zur Folge, dass die Energiewende zu langsam erfolge. Nötig sei deshalb eine Überführung der Stromübertragungsnetze in die öffentliche Hand.

Zweiter Antrag der Linken

Einen Baustopp für den Neu- und Ausbau von Autobahnen fordert die Fraktion Die Linke. In ihrem zweiten Antrag (19/28778) wird die Bundesregierung aufgefordert, die Autobahn GmbH des Bundes anzuweisen, alle laufenden Planungen zur Erlangung der Baureife für Neu- und Ausbau von Bundesautobahnen sowie diesbezügliche Vergabeverfahren unverzüglich einzustellen. Die aktuell laufende Bedarfsplanüberprüfung sei auszusetzen. Hierfür dürften keine weiteren Aufträge vergeben werden.

Stattdessen solle ein ressortübergreifender, demokratischer Beteiligungsprozess gestartet werden, der Ziele und Maßnahmen für die Verkehrspolitik des Bundes formuliert, verlangt die Linksfraktion. Darauf basierend soll die Regierung einen Gesetzesentwurf für ein Bundesmobilitätsgesetz vorlegen, das die Ziele in Bezug auf Mobilität, Klimaschutz, Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie die Stadt- und Raumverträglichkeit verbindlich festlegt und die jeweiligen Zuständigkeiten klar benennt.

Dritter Antrag der Linken

Der CO 2 -Preis im Wärmebereich soll nach Ansicht der Linksfraktion komplett von Vermietern getragen werden. In ihrem dritten Antrag (19/27191) erklären die Abgeordneten, dies müsse schnellstmöglich per Gesetz geregelt werden.

Auch die Heizkostenverordnung und die Betriebskostenverordnung müssten entsprechend novelliert werden. Mieter hätten keinen Einfluss auf die Energieeffizienz einer Gebäudehülle oder die Heizungsart ihrer Wohnung, heißt es zur Begründung.

Vierter Antrag der Linken

Die Linke will die Förderung von Erdgas und Erdöl durch Fracking in allen Gesteinsarten ausnahmslos verbieten. Dazu soll das Bundesberggesetz entsprechend geändert werden. In einem Antrag (19/482) argumentiert die Fraktion, dass die Schäden der Fördermethode weitaus höher seien als der Nutzen.

Negative Auswirkungen der Methode seien unter anderem Wasser- und Umweltverschmutzung sowie mögliche Gesundheitsschäden für Arbeiter und Anwohner. Mit Fracking könnten laut Fragestellern ohnehin nur zwei Prozent des Energieverbrauchs gedeckt werden. Stattdessen schlägt die Fraktion vor, die erneuerbaren Energien verstärkt auszubauen. (chb/pez/lbr/hau/fb/sas/ste/24.06.2021)