Ohne Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 9. Dezember 2021, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen:

Hauptausschuss

Europäische Grundrechteagentur: Die Bundesregierung unterstützt den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Europäische Grundrechteagentur zu stärken. Sie beabsichtige, dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zuzustimmen, heißt es in einem Gesetzentwurf der Regierung (20/147), der im Hauptausschuss beraten werden soll. Das geplante Gesetz solle die „innerstaatlichen Voraussetzungen“ schaffen, damit der deutsche Vertreter im Rat der Europäischen Union die Zustimmung zum Verordnungsvorschlag in der Fassung vom 28. Juni 2021 erklären kann. Ziel der Verordnungsänderung ist eine Stärkung der Grundrechteagentur. So soll laut Entwurf vor allem der Tätigkeitsbereich der Agentur „auf den für die Grundrechte besonders sensiblen Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen“ ausgedehnt werden. Zudem ist unter anderem geplant, die konkreten Themenbereiche, mit denen sich die Agentur inhaltlich befasst, jährlich „durch Annahme eines Programmplanungsdokuments“ festzulegen.

Recht

Strafprozessordnung: Die Unionsfraktion hat einen Gesetzentwurf zur „Berichtigung der Strafprozessordnung“ angekündigt. Die Initiative soll im Rechtsausschuss beraten werden.

Inneres

Bundespräsident: Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, genauer zur Einführung der Direktwahl des Bundespräsidenten, soll federführend im Innenausschuss beraten werden.

Bundeskanzler: Ebenfalls federführend im Innenausschuss beraten werden soll ein weiterer Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Änderung des Grundgesetzes. Demnach verlangt die Fraktion eine Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers.

Sport

Olympische Spiele: Die AfD-Fraktion fordert höhere Prämien für Olympiasieger, Paralympicssieger, Medaillengewinner und Platzierte ab den olympischen und paralympischen Sommer- und Winterspielen Peking 2022 und Paris 2024. Ein entsprechender Antrag soll federführend im Sportausschuss beraten werden. (irs/03.12.2021)