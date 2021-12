Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Vorhaben der neuen Bundesregierung in einer Regierungserklärung vor.

Liveübertragung: Mittwoch, 15. Dezember, 9 Uhr

Einziger Tagesordnungspunkt der Plenarsitzung des Bundestages am Mittwoch, 15. Dezember 2021, ist die Abgabe einer Regierungserklärung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). An die einstündige Regierungserklärung schließt sich eine zweieinhalbstündige Aussprache an. (vom/10.12.2021)