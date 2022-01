Die Konferenz zur Zukunft Europas soll Bürgerinnen und Bürger stärker in die Gestaltung der EU einbeziehen.

Liveübertragung: Donnerstag, 27. Januar, 11.30 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Donnerstag, 27. Januar 2022, in einer Vereinbarten Debatte mit der Konferenz zur Zukunft Europas. Für die Beratung ist eine Dauer von rund einer Stunde vorgesehen. Die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein öffentlicher Dialogprozess zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in der EU einerseits sowie den EU-Institutionen, Vertretern der Mitgliedstaaten, Verbänden und weiteren Akteuren andererseits. Die Konferenz soll neue Impulse für die Stärkung und Weiterentwicklung der europäischen Idee setzen. Zugleich biete sie Raum für Debatten über die Herausforderungen und Prioritäten Europas. (eis/17.01.2022)