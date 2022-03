Liveübertragung: Freitag, 25. März, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 25. März 2022, in erster Lesung eineinhalb Stunden lang den Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der auch in diesem Jahr der mit großem Abstand ausgabenstärkste des Bundeshaushaushalts bleiben wird. Im Haushaltsentwurf 2022 (20/1000) sieht der Einzelplan 11 Ausgaben von 160,12 Milliarden Euro vor, das ist mehr als ein Drittel des Gesamtetats.

Bundesminister Hubertus Heil (SPD) muss dennoch mit einem Rückgang um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (164,92 Milliarden Euro) planen. Die Einnahmen sind mit 1,76 Milliarden Euro geringer angesetzt als im Vorjahr (1,81 Milliarden Euro).

116 Milliarden Euro für die Rente

Die Ausgaben des Ministeriums sind überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse (159,35 Milliarden Euro gegenüber 165,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr). Der Löwenanteil entfällt auf die Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dafür sieht der Entwurf 116,15 Milliarden Euro vor (2021: 114,67 Milliarden Euro). Darin enthalten sind die Leistungen an die Rentenversicherung mit 107,67 Milliarden Euro (2021: 106,23 Milliarden Euro).

Mit 5,32 Milliarden Euro (2021: 5,2 Milliarden Euro) beteiligt sich der Bund danach an der knappschaftlichen Rentenversicherung. 40,84 Milliarden Euro (2021: 40,41 Milliarden Euro) gehen als Zuschuss an die allgemeine Rentenversicherung, 11,05 Milliarden Euro wie im vergangenen Jahr an die Rentenversicherung in den neuen Ländern. Der zusätzliche Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung beläuft sich auf 28,5 Milliarden Euro (2021: 27,47 Milliarden Euro). Die Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten („Mütterrente“) summieren sich auf 16,82 Milliarden Euro (2021: 16,92 Milliarden Euro).

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende sind insgesamt 40,61 Milliarden Euro eingeplant (2021:45,03 Milliarden Euro). Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung soll von 11,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf nun 9,7 Milliarden Euro sinken.

Die Kosten für das Arbeitslosengeld II sind mit 20,99 Milliarden Euro festgelegt (2021: 23,7 Milliarden Euro). Für die Eingliederung in Arbeit sieht der Entwurf 4,81 Milliarden Euro vor (2021: 5,01 Milliarden Euro). (vom/18.03.2022)