Ohne Aussprache entschiedet der Bundestag am Donnerstag über Mitgliedschaften im Parlamentarischen Kontrollgremium.

Liveübertragung: Donnerstag, 7. April, 17.15 Uhr

Ohne Aussprache wählt der Bundestag am Donnerstag, 7. April 2022, ein Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes und im dritten Wahlgang einen von der Fraktion der AfD vorgeschlagenen Stellvertreter der Präsidentin (20/393). Die AfD-Fraktion schlägt darin zum dritten Mal ihren Abgeordneten Michael Kaufmann für das Amt des Vizepräsidenten des Bundestages vor. Der Ingenieur aus Thüringen war bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments im Oktober sowie im Dezember 2021 bei der Wahl jeweils gescheitert.

Darüber hinaus legt die Fraktionen der AfD einen Wahlvorschlag zum PKGr (20/1287) vor. Danach stellt die Fraktion wiederholt den Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) zur Wahl auf. Ein von der Fraktion Die Linke angekündigter Wahlvorschlag wurde inzwischen von der Tagesordnung wieder abgesetzt. Die Wahl erfolgt mit Stimmkarte und Wahlausweis. Um in das Gremium gewählt werden zu können, ist eine erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen notwendig. Bereits in der vergangenen Sitzungswoche am Donnerstag, 24. März, waren die Mitglieder für die 20. Wahlperiode auf Grundlage von Wahlvorschlägen von allen Fraktionen bestimmt worden. Dabei nicht gewählt wurden der von der AfD-Fraktion nominierte Abgeordnete Joachim Wundrak (90 Ja-Stimmen, 435 Nein-Stimmen, 30 Enthaltungen, 87 ungültige) und Dr. André Hahn, der für die Linksfraktion aufgestellt wurde (341 Ja-Stimmen, 180 Nein-Stimmen, 72 Enthaltungen, 49 ungültige).

Das PKGr ist für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig und überwacht den Bundesnachrichtendienst (BND), den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Die Bundesregierung ist nach dem Kontrollgremiumgesetz dazu verpflichtet, das PKGr umfassend über die allgemeinen Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Das PKGr kann von ihr außerdem Berichte über weitere Vorgänge verlangen. (eis/06.04.2022)