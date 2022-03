Die Zukunft des Tourismus steht am Mittwoch, 6. April 2022, im Fokus eines Fachgesprächs des Ausschusses für Tourismus. Die Sitzung mit dem Titel „Neustart – Perspektiven für den Tourismus“ beginnt um 15 Uhr im Saal 4.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Unter Vorsitz von Jana Schimke (CDU/CSU) tagt das Gremium rund anderthalb Stunden lang öffentlich. Mehrere Sachverständige sind per Videokonferenz zugeschaltet.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Der Tourismusausschuss setzt sich für gute touristische Rahmenbedingungen ein. Seine 19 Mitglieder machen sich für das rechtzeitige Erkennen und Vermarkten globaler Trends stark.