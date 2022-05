Gesetzliche Initiativen zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien berät der Bundestag am Donnerstag, 12. Mai 2022. Grundlage der 70-minütigen Debatte sind drei von der Bundesregierung angekündigte Gesetzentwürfe. Sowohl der Gesetzentwurf zu „Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“ (20/1630) als auch der Entwurf eines Zweiten Gesetzes „zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften“ (20/1634) sowie der Gesetzentwurf „zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkundenbelieferung“ (20/1599) sollen im Anschluss an die erste Lesung an die Ausschüsse überwiesen werden. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie soll bei den Beratungen die Federführung übernehmen.

Erster Gesetzentwurf der Bundesregierung

Zu den geplanten Sofortmaßnahmen gehören Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Darin soll das Ziel verankert werden, dass die inländische Stromerzeugung bereits im Jahr 2035 nahezu treibhausgasneutral sein, also nahezu vollständig durch erneuerbare Energien erfolgen soll. Auf dem Weg nach 2035 soll das Ausbauziel für 2030 angehoben werden - auf einen Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 80 Prozent am Bruttostromverbrauch.

Um das neue Ausbauziel für 2030 zu erreichen, sollen die Ausbaupfade und Ausschreibungsmengen für die einzelnen Technologien festgelegt und deutlich angehoben werden. Bei der Windenergie an Land sollen die Ausbauraten auf ein Niveau von zehn Gigawatt (GW) pro Jahr gesteigert werden, so dass im Jahr 2030 insgesamt rund 115 GW Wind-Leistung in Deutschland installiert sein sollen. Bei der Solarenergie sollen die Ausbauraten auf ein Niveau von 22 GW pro Jahr gesteigert werden, so dass im Jahr 2030 insgesamt rund 215 GW Solar-Leistung in Deutschland installiert sein sollen.

Zweiter Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die neuen Ausbauziele für erneuerbare Energien bewirken eine grundlegende Transformation der Stromversorgung, schreibt die Bundesregierung in ihrem Entwurf. Innerhalb von weniger als anderthalb Jahrzehnten soll der in Deutschland verbrauchte Strom nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Hierfür seien massive Anstrengungen in allen Rechts- und Wirtschaftsbereichen erforderlich. Angesichts der erhöhten Ausbauziele und des beschleunigten Ausbaus bedürfe das Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) einer grundlegenden Überarbeitung, heißt es.

Ausschreibungsdesign für Windenergie auf See soll angepasst werden

Geplant ist unter anderem, dass Ausschreibungsdesign für Windenergie auf See anzupassen. Es sollen unterschiedliche Ausschreibungsdesigns für zentral voruntersuchte Flächen und für nicht zentral voruntersuchte Flächen eingeführt werden. Für zentral voruntersuchte Flächen soll der Zuschlag in der Ausschreibung an den Bieter mit dem geringsten anzulegenden Wert für einen Differenzvertrag (Contracts-for-Difference) mit zwanzigjähriger Laufzeit erfolgen. Für nicht zentral voruntersuchte Flächen solle die Vergabe anhand qualitativer Kriterien erfolgen, heißt es.

Die Kriterien neben der Zahlung sind der Energieertrag, der umfassendste Abschluss von Stromdirektabnahmeverträgen, die mit den eingesetzten Gründungstechnologien verbundene Schallbelastung und Versiegelung des Meeresbodens und die Recyclingfähigkeit der Rotorblätter.

Dritter Gesetzentwurf der Bundesregierung

Das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 soll auch unmittelbar in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) aufgenommen und in dort geregelten Prozessen stärker verankert werden.

Außerdem will die Regierung die Netzentwicklungsplanungen um die Berechnung eines Klimaneutralitätsnetzes ergänzen und auch Planungen auf Verteilernetzebene konsequent an dem Ziel einer vorausschauenden und effizienten Bedarfsdimensionierung ausrichten, „die unter anderem den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge berücksichtigt“. Indem die Einführung des witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs erleichtert wird, solle zudem bestehende Stromnetzinfrastruktur höher ausgelastet werden können.

Bundesbedarfsplan soll aktualisiert werden

Des Weiteren soll der Bundesbedarfsplan aktualisiert werden. Es sollen 19 neue Netzausbauvorhaben aufgenommen und 17 Netzausbauvorhaben geändert werden. Ein Vorhaben soll den Angaben zufolge gestrichen werden. Für die neuen und geänderten Netzausbauvorhaben würden entsprechend Paragraf 12e Absatz 4 EnWG die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt.

Zudem sollen die länderübergreifenden und grenzüberschreitenden neuen und geänderten Netzausbauvorhaben, auf die die Regelungen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz (NABEG) gemäß Paragraf 2 Absatz 1 NABEG anzuwenden sind, identifiziert werden.