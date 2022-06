Deutscher Bundestag - Parlamentspräsident der Ukraine im Plenum des Bundestages begrüßt

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat am Freitag, 3. Juni 2022, den ukrainischen Präsidenten der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, unter langanhaltendem Beifall der Abgeordneten des Deutschen Bundestages begrüßt. Bas betonte, dass Stefantschuks erste Auslandsreise nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine nach Deutschland geführt habe. „Exakt 100 Tage nach Kriegsbeginn hätte ich Sie sehr gerne unter anderen Umständen hier in Berlin begrüßt“, sagte die Bundestagspräsidentin.

Bas: Der Bundestag steht fest an der Seite der Ukraine

„Der Beifall zeigt: Der Deutsche Bundestag steht fest an der Seite der Ukraine. Wir werden Ihr Land weiter humanitär und militärisch, finanziell und diplomatisch nach Kräften unterstützen!“, versicherte Bas. Auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland seien solidarisch mit der Ukraine und mit den Geflüchteten. Diese klare Botschaft habe der Parlamentspräsident auch im Gespräch mit den Ausschüssen des Bundestages erhalten. „Dazu stehen wir!“, sagte Bas.

„Geben Sie bitte diese Botschaft an Ihre Landsleute weiter! Alle unsere guten Wünsche begleiten Sie – nach Kiew, nach Odessa, nach Mariupol, und an alle anderen Orte, die schon so viel Leid und so viel Zerstörung gesehen haben.“ Eine souveräne Ukraine gehöre zu einem freiheitlich-demokratischen Europa. „Ihr Land hat das Recht, selbstbestimmt über seinen Weg zu entscheiden – in Freiheit und Frieden“, sagte die Bundestagspräsidentin. (eis/03.06.2022)