Die Fraktion Die Linke will mit einer Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) eine Entkriminalisierung von Cannabis erreichen. Von den über 200.000 Cannabisdelikten pro Jahr seien mehr als 80 Prozent konsumnah, heißt es in einem Gesetzentwurf der Fraktion (20/2579), der am Donnerstagnacht, 7. Juli 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages stand und im Anschluss an die Aussprache zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wurde. Die Federführung wird der Gesundheitsausschuss übernehmen.

Gesetzentwurf der Linken

Die rechtlichen und sozialen Konsequenzen der Kriminalisierung seien für die Betroffenen beträchtlich, heißt es in dem Entwurf. Die für die Verfolgung und den Vollzug jährlich aufgewendeten Mittel lägen im Bereich von einer Milliarde Euro. Die Abgeordneten schlagen vor, Volljährigen den Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis oder Cannabisharz zu erlauben. Auch soll der Anbau von bis zu drei weiblichen Cannabispflanzen für den persönlichen oder gemeinschaftlichen Eigenbedarf erlaubt sein. Das Aufbewahren einer Jahresernte von bis zu drei Pflanzen soll ebenfalls zulässig sein. Der Gesetzentwurf sieht Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder vor, falls die zulässigen Höchstmengen überschritten werden. (pk/ste/08.07.2022)