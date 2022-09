Der Tourismusausschuss befasst sich am Mittwoch, 21. September 2022, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Fluss- und Hochseekreuzfahrten“. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 4.600 im Berliner Paul-Löbe-Haus und dauert eineinhalb Stunden. Der Tourismusausschuss mit seinen 19 Mitgliedern setzt sich für gute touristische Rahmenbedingungen in Deutschland ein und macht sich für das rechtzeitige Erkennen und Vermarkten globaler Trends stark.

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Tourismusausschusses (E-Mail: tourismusausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis zum 19. September 2022 anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. (ste/12.09.2022)