Liveübertragung: Freitag, 30. September, 11.40 Uhr

Der Bundestag stimmt am Freitag, 30. September 2022, nach rund 45-minütiger Aussprache über den von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften“ (20/3497) ab. Mit dem Gesetz sollen Maßnahmen zur Gewährleistung der Energiesicherheit in Deutschland umgesetzt werden. Zu der Vorlage legt der Ausschuss für Klimaschutz und Energie eine Beschlussempfehlung (20/3743) vor. Die Fraktion der CDU/CSU hat zu dem Gesetz einen Entschließungsantrag eingebracht (20/3747).

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Beratung der Verordnung der Bundesregierung nach Paragraf 26 des Energiesicherungsgessetzes über einen finanziellen Ausgleich durch eine saldierte Preisanpassung (20/2985, 20/3369). Auch die Verordnung zur Änderung der Gaspreisanpassungsverordnung (20/3434, 20/3630 Nr.2) steht zur Debatte. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat zu diesen beiden Vorlagen Berichte vorgelegt (20/3739).

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen

Um die Energieversorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, seien weitere Maßnahmen erforderlich, „die zu einer weiteren Reduzierung des Gasverbrauchs im Winter 2022/2023 und im Winter 2023/2024 führen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Stromversorgung sichergestellt bleibt“, heißt es in der Begründung zu dem Gesetzentwurf der Koalition. Der Vorlage zufolge soll das Energiesicherungsgesetz (EnSiG) um klarstellende Vorschriften ergänzt werden. Des Weiteren würden das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG 2021), das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) und das LNG-Beschleunigungsgesetz um Regelungen ergänzt, die insbesondere die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Biogas und Photovoltaik sowie von LNG-Anlagen verbessern sollen. Ziel sei außerdem die Beschleunigung des Stromnetzausbaus sowie die Erhöhung der Transportkapazitäten des bestehenden Stromnetzes.

Aus Sicht der Koalitionsfraktionen sind insbesondere die Anpassungen im EnWG erforderlich, um bereits kurz- und mittelfristig eine bessere Auslastung der Offshore-Anbindungsleitungen zu erreichen. Dies sei für die Versorgungssicherheit in den kommenden Wintern zwingend notwendig und auch darüber hinaus erforderlich, um eine effiziente Auslastung der Offshore-Anbindungsleitungen zu gewährleisten. Zudem müssten die Anforderungen feststehen und die rechtzeitige Errichtung der Leitungen sichergestellt werden. „Nur so können die Offshore-Ausbauziele des Windenergie-auf-See-Gesetzes erreicht werden“, heißt es in dem Entwurf.

Aufnahme einer Härteausgleichsregelung

Darüber hinaus würden im EnWG Regelungen zur Entschädigung bei Speicherstilllegung getroffen. Bundestag und Bundesrat hätten im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es mit Blick auf etwaige finanzielle Härten aus einer nicht genehmigten Speicherstilllegung erforderlich sei, eine Härteausgleichsregelung aufzunehmen. Gleichfalls soll eine Anzeige bei der Umstellung von L-Gas auf H-Gas eingeführt werden.

Geändert werden soll durch den Gesetzentwurf auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Geplant sei eine Ergänzung der Sondervorschrift für Windenergieanlagen, heißt es. Des Weiteren würden Regelungen zu Abweichungen von Vorgaben zu nächtlichen Geräuschwerten und zur Vermeidung von Schattenwurf bei Windenergieanlagen eingeführt. Im EnWG soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine temporäre Höherauslastung des Höchstspannungsnetzes kurzfristig umzusetzen, ohne dass diese einer vorherigen Genehmigung bedarf. Des Weiteren soll im EnWG eine Klarstellung des Umfangs der Brennstoffbevorratung während der befristeten Teilnahme am Strommarkt erfolgen.

Verfahrenserleichterungen geplant

Die geplante Änderung im NABEG zielt darauf ab, dass zur beschleunigten Höherauslastung der bestehenden Stromleitungen und zur Entlastung sowohl der energierechtlichen Genehmigungsbehörden in Bund und Ländern als auch der Übertragungsnetzbetreiber für Änderungen des Betriebskonzepts „weder ein Bundesfachplanungs- beziehungsweise Raumordnungs- noch ein Planfeststellungs-, Plangenehmigungs- oder energierechtliches Anzeigeverfahren erforderlich sein soll“.

Durch Änderungen im LNG-Beschleunigungsgesetz sollen weitere Verfahrenserleichterungen und Beschleunigungen für die schwimmenden LNG-Terminals eingeführt werden. Ermöglicht werden soll ein vorzeitiger Baubeginn auch bei unvollständigen Planungsunterlagen. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, ein weiteres Terminal am Standort Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) zu genehmigen.

Durch Korrekturen im EEG 2021 soll für die Jahre 2022, 2023 und 2024 eine Sonderregelung für die EEG-Förderung von Biogasanlagen geschaffen werden. Diese schaffe in der Krise einen vorübergehenden Anreiz, „dass die Stromerzeugung aus Biogas gesteigert wird und damit in diesem Umfang auf die Verstromung von Erdgas verzichtet werden kann“, schreiben die Fraktionen. Schließlich soll auch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) geändert werden. Ziel seien Erleichterungen bei der unterjährigen Inbetriebnahme von innovativen KWK-Projekten.

Finanzieller Ausgleich für Gasimporteure

Mit der Gaspreisanpassungsverordnung (20/2985) soll den von Preissteigerungen betroffenen Gasimporteuren ein finanzieller Ausgleich eingeräumt werden. Verbraucher müssten mit höheren Kosten rechnen, so die Bundesregierung, weil der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zu reduzierten Gasliefermengen geführt habe. Die Rohstoffknappheit wiederum führe zu steigenden Preisen. In der „äußerst angespannte Marktsituation“ drohe der Zusammenbruch großer, für das Funktionieren des Gasmarkts relevanter Gasimportunternehmen, schreibt die Regierung in der Verordnung.

Um eine zufällige und ungleichmäßige Verteilung des Kostenrisikos unter den gewerblichen und privaten Verbrauchern zu vermeiden, bedürfe es einer „Regelung der Weitergabe der Ersatzbeschaffungskosten“, heißt es weiter. Zudem sollten so Ausgleichszahlungen an die Gasimporteure ermöglicht werden, die ausreichen, um Insolvenzen zu verhindern. Doch es müsse auch darauf geachtet werden, dass diese Ausgleichszahlungen nicht zu einer Absicherung von Gewinnen auf Kosten der Verbraucher führen.

Zeitlich begrenzter Ausgleichsanspruch

Der Ausgleichsanspruch richtet sich laut Verordnung gegen den Marktgebietsverantwortlichen nach dem Energiewirtschaftsgesetz. Dieser könne den finanziellen Ausgleich durch eine Umlage auf die Bilanzkreisverantwortlichen weitergeben. Damit werde „eine Belastung durch die gestiegenen Ersatzbeschaffungskosten der unmittelbar betroffenen Gasimporteure gleichmäßig auf die Gesamtheit der ausgespeisten Gasmengen verteilt“.

Der Ausgleichsanspruch soll zeitlich begrenzt werden und nur für die Ersatzbeschaffung von Importmengen gelten, die vor dem 1. Mai 2022 vertraglich fest vereinbart worden sind. Darüber hinaus sei eine Beschränkung auf die Erfüllung von vertraglichen Lieferverpflichtungen im deutschen Marktgebiet in der Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 1. April 2024 vorgesehen. Nach diesem Zeitraum werde sich der Markt neu konsolidiert haben, sodass eine saldierte Preisanpassung nicht mehr notwendig erscheine, schreibt die Bundesregierung. Den Gasimporteuren sei es zuzumuten, „ihre künftigen Lieferverträge mit ihren Abnehmern so zu fassen, dass sie Beschaffungsrisiken angemessen zuordnen“.

Liquiditätsbedarf von bis zu 18 Milliarden Euro

Die Bundesregierung rechnet mit einem Liquiditätsbedarf von bis zu 18 Milliarden Euro. Dieser stehe in Abhängigkeit vom Umfang der Ersatzbeschaffungsmengen der Importeure und den Marktpreisen. Bezüglich des Erfüllungsaufwands rechnet die Bundesregierung, abgesehen von administrativen Kosten, mit keinen neuen Kosten. Es würden lediglich die aus der Nicht- oder Minderlieferung von vertraglichen Gasmengen resultierenden Kosten für die Ersatzbeschaffung gleichmäßig verteilt.

Die Regierung rechnet jedoch damit, dass diese Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden. Sie geht den Angaben zufolge von einer Umlage von 1,5 bis fünf Cent je Kilowattstunde aus, abhängig von der Preisentwicklung auf dem Gasmarkt und verteilt über alle Gasverbraucher in Deutschland. „Die Bundesregierung ist sich einig, dass es weitere Entlastungsmaßnahmen für Letztverbraucher geben soll“, heißt es in der Verordnung.

Änderung der Gaspreisanpassungsverordnung

Mit der zweien Verordnung (20/3434) soll die Gaspreisanpassungsverordnung geändert werden. Darin heißt es, die Bundesregierung prüfe Einzelfragen bei der Gasbeschaffungsumlage. Dadurch sei es notwendig, die Fälligkeit der Abschlagszahlungen für die ersten beiden Monate der Saldierungsperiode (Oktober und November 2022) zu verschieben. Durch die Änderung der Verordnung werde die Fälligkeit der Abschlagszahlungen für die ersten beiden Monate der Saldierungsperiode einheitlich auf einen Zeitpunkt nicht vor dem 31. Oktober 2022 verschoben.

Zu möglichen Kosten der Verschiebung heißt es: Etwaiger Finanzierungsbedarf der Gasimporteure durch die Verschiebung der Fälligkeit müsse grundsätzlich von diesen selbst getragen werden. Sollten darüber hinaus Finanzierungsinstrumente zu Hilfe genommen werden müssen, werde der Bund bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen „die erforderlichen Maßnahmen ergreifen“. (vom/hau/ste/emu/mis/29.09.2022)