Liveübertragung: Donnerstag, 20. Oktober, 15.25 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 20. Oktober 2022, über den Wahlvorschlag der AfD-Fraktion (20/3722) ab, ihren Abgeordneten Peter Boehringer zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages zu wählen. Der Diplom-Kaufmann und Diplom-Informatiker Boehringer gehört dem Bundestag seit 2017 an. Der 53-jährige Haushaltspolitiker zog 2017 und 2021 jeweils über die bayerische Landesliste seiner Partei in den Bundestag ein und vertritt den oberpfälzischen Wahlkreis Amberg. Seit Januar 2018 ist er haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion, in der vergangenen Wahlperiode war er Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Boehringer ist seit Juni dieses Jahres stellvertretender Bundessprecher der AfD.

Martin Hess für Parlamentarisches Kontrollgremium nominiert

Ebenfalls abgestimmt wird anschließend über den Wahlvorschlag der AfD-Fraktion (20/3736), ihren Abgeordneten Martin Hess zum Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes zu wählen. Der 51-jährige Polizeihauptkommissar vertritt den baden-württembergischen Wahlkreis Ludwigsburg und gehört dem Bundestag seit 2017 an. Er ist Mitglied des Ausschusses für Inneres und Heimat und stellvertretendes Mitglied des Verteidigungsausschusses. Das Parlamentarische Kontrollgremium kontrolliert die Bundesregierung hinsichtlich der Tätigkeit der Nachrichtendienste des Bundes. Das sind der Bundesnachrichtendienst (BND), das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und der Militärische Abschirmdienst (MAD). Im Jahr 2009 wurde das Parlamentarische Kontrollgremium in Artikel 45d des Grundgesetzes verankert. (vom/16.10.2022)