Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und gegen die Stimmen der Opposition hat der Bundestag am Donnerstag, 24. November 2022, in zweiter Beratung den Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gebilligt. Der Einzelplan 30 des Haushaltsgesetzes 2023 (20/3100, 20/3102, 20/4001 Nr. 1.1) umfasst in der vom Haushaltsausschuss geänderten Fassung (20/3523, 20/3526) Ausgaben von 21,46 Milliarden Euro gegenüber 20,89 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) kann wie 2022 mit Einnahmen von 41,25 Millionen Euro kalkulieren. Die Zuweisungen und Zuschüsse im Etat belaufen sich auf 18,69 Milliarden Euro (2022: 18,67 Milliarden Euro), die Investitionen auf 2,19 Milliarden Euro (2022: 2,05 Milliarden Euro).

Förderung der Aus- und Weiterbildung

Größter Posten im Bereich der Bildung sind die Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Dafür sind 2,7 Milliarden Euro vorgesehen gegenüber 2,33 Milliarden Euro in diesem Jahr. Für die berufliche Aufstiegsfortbildung soll es 852,18 Millionen Euro geben (2022: 786,18 Millionen Euro), für die berufliche Bildung 261,34 Millionen Euro (2022: 466,71 Millionen Euro), für die „Stärkung des Lernens im Lebenslauf“ 507,55 Millionen Euro (2022: 538,69 Millionen Euro) und für die Begabtenförderung 465,3 Millionen Euro (2022: 431,58 Millionen Euro).

Die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Innovationssystems soll mit 7,74 Milliarden Euro verbessert werden (2022: 77,64 Milliarden Euro). Darin enthalten sind 1,94 Milliarden Euro

für die Stärkung von Studium und Lehre (2022: 1,88 Milliarden Euro). Für die Exzellenzstrategie zur Förderung der Spitzenforschung an Universitäten sollen nach wie vor 400 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Förderung von Forschungseinrichtungen

Die Förderung der Großforschungseinrichtungen sieht vor, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft 2,04 Milliarden Euro erhält (2022: 1,98 Milliarden Euro), die Max-Planck-Gesellschaft 1,23 Milliarden Euro (2022: 1,2 Milliarden Euro), die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung 853,97 Millionen Euro (2022: 832,62 Millionen Euro) und die Zentren der Hermann-von-Helmholtz-Gemeinschaft sowie das Berliner Institut für Gesundheitsforschung 2,89 Milliarden Euro (2022: 2,69 Milliarden Euro).

Für die Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sollen 2,96 Millionen Euro als Zuschüsse an die Länder gehen (2022: 2,89 Millionen Euro). Innovationen durch neue Technologien sollen mit 1,29 Milliarden Euro gefördert werden (2022: 1,31 Milliarden Euro).

Mehr Geld für die Konfliktforschung

Der Haushaltsausschuss hatte beschlossen, die Konfliktforschung in den nächsten Haushaltsjahren verstärkt zu fördern. So sind für die Bildung einer Konfliktakademie am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld im nächsten Jahr 2,1 Millionen Euro im Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veranschlagt.

Zudem werden die Barmittel für die „European Wasatia Graduate School for Peace and Conflict Resolution“ der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) um 60.000 Euro erhöht, um die Finanzierung des Projektes bis Ende 2023 sicherzustellen. Für die Konfliktakademie und die Graduiertenschule werden zudem zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Haushaltsjahre in Höhe von insgesamt 7,7 Millionen Euro ausgebracht.

Globaler Wandel und Klimaforschung

Den Haushaltstitel „Globaler Wandel und Klimaforschung“ erhöhte der Haushaltsausschuss um sechs Millionen Euro auf 100,8 Millionen Euro. Damit sollen Forschungsvorhaben im Bereich Klimawissen und Klimaanpassung/Risikovorsorge fortgesetzt werden. Mit zusätzlichen 1,9 Millionen Euro sollen Volkshochschulen für ihre Arbeit im Rahmen von Alphabetisierungskursen unterstützt werden. Gegenfinanziert wird unter anderem durch eine Absenkung im Bereich „Neue Materialien“ um zehn Millionen Euro auf 114,6 Millionen Euro.

Der Haushaltsausschuss hatte das Ministerium zudem aufgefordert, für die nächsten fünf Jahre eine neue Förderlinie zum Thema Frauengesundheit und insbesondere der Erkrankung Endometriose aufzulegen. Für 2023 sollen dafür fünf Millionen Euro fließen und ab 2024 mindestens fünf Millionen Euro.

Änderungsantrag der CDU/CSU

Die CDU/CSU forderte in einem Änderungsantrag (20/4551) zum Einzelplan 30, der keine Mehrheit fand, unter anderem die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten im Hinblick auf die Herausforderungen in der beruflichen Bildung, wie fehlende Auszubildende und Preissteigerungen, durch mehr Investitionen in die duale Ausbildung zu stärken.

Außerdem sollten Mädchen und Frauen in den MINT-Berufsfeldern und den Handwerksberufen besonders gefördert werden und für Unternehmensgründungen verstärkt gewonnen werden. (vom/24.11.2022)